Ховав флешки в брудних шкарпетках: в Запоріжжі шпигун продавав секрети Росії

У Запоріжжі співробітник стратегічного підприємства "МіГремонт" Олексій Лазаренко п'ять років передавав Росії секретні дані.

Флешки з фотографіями винищувачів він ховав у брудних шкарпетках, пише ТСН. Продаж оборонних таємниць України він обґрунтував необхідністю заробляти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб моя родина не бідувала, я вліз в це л**но", – заявив затриманий.

Про те, що на підприємстві працює шпигун, українські спецслужби знали ще в 2018. У жовтні того року у Вінницькій області розбився "Су-27", хоча він напередодні фатального польоту пройшов модернізацію на "МіГремонт". В аварії загинули обидва пілоти. Сам Лазаренко свої дії із цією трагедією не пов'язує.

Лазаренко був затриманий весною 2019 на кордоні з Росією. Він поїхав продавати нову інформацію про завод. На дисках були записані дані про літаки і ремонтну документації. Одержувачем секретних даних був офіцер ГУ Генштабу ВС Росії Сергій Казачков.

Олексій Лазаренко Скріншот ТСН

Російські куратори вийшли на Лазаренка через "антимайданівця" Артема Шарлая. Вони видали шпигунові ноутбук з шифрувальної програмою і два телефони, які неможливо відстежити в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, єдиною версією слідства щодо катастрофи винищувача СУ-27 16 жовтня під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018" у Вінницькій області було порушення правил польоту або підготовки до нього.

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