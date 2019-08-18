Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Ховав флешки в брудних шкарпетках: в Запоріжжі шпигун продавав секрети Росії

2.7т Читати матеріал російською

У Запоріжжі співробітник стратегічного підприємства "МіГремонт" Олексій Лазаренко п'ять років передавав Росії секретні дані.

Флешки з фотографіями винищувачів він ховав у брудних шкарпетках, пише ТСН. Продаж оборонних таємниць України він обґрунтував необхідністю заробляти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб моя родина не бідувала, я вліз в це л**но", – заявив затриманий.

Про те, що на підприємстві працює шпигун, українські спецслужби знали ще в 2018. У жовтні того року у Вінницькій області розбився "Су-27", хоча він напередодні фатального польоту пройшов модернізацію на "МіГремонт". В аварії загинули обидва пілоти. Сам Лазаренко свої дії із цією трагедією не пов'язує.

Новини
Вони здійснили останній політ у небо: в Україні вшанували жертв катастрофи Су-27

Лазаренко був затриманий весною 2019 на кордоні з Росією. Він поїхав продавати нову інформацію про завод. На дисках були записані дані про літаки і ремонтну документації. Одержувачем секретних даних був офіцер ГУ Генштабу ВС Росії Сергій Казачков.

Олексій Лазаренко

Олексій Лазаренко

Скріншот ТСН

Російські куратори вийшли на Лазаренка через "антимайданівця" Артема Шарлая. Вони видали шпигунові ноутбук з шифрувальної програмою і два телефони, які неможливо відстежити в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, єдиною версією слідства щодо катастрофи винищувача СУ-27 16 жовтня під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018" у Вінницькій області було порушення правил польоту або підготовки до нього.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
32
7
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Пацан хотел пожить,не дали,виноваты грязные носки.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Golan Sim
Golan Sim
Вот так вот! Московский шпион прятал информацию о новейших украинских истребителях в грязных носках! А чтобы передать её в руки Кремля, он пытался пересечь российскую границу! Труженики минстеци, пинд/осовсвкий кокс окончательно убил ваши мозги! ))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну понятно, в Запорожье разрабатывются новейшие секретные укроистребители НВШ (Навали В Шарвары) С использованием новейшей системы "СБЗДЕЛС"
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...