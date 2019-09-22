"Ховаємо загиблих за свій рахунок!" Ватажок "ДНР" зробив гучне зізнання про проблеми "республіки"

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався про проблеми з фінансуванням "армії" превдореспубліки.

Про це колишній так званий секретар Ради безпеки "Донецької народної республіки" написав в особистому Telegram-каналі. Він заявив, що "держава" дає на армію рівно стільки, щоб не "склеїти ласти".

"Так, бере на себе витрати із забезпечення теплом, водою та електроенергією місць постійної дислокації.

Але ні колод для зміцнення позицій, ні піску, ні мішків, ні інструменту, ні засобів захисту, ні знеболюючих і протишокових, ні автотранспорту – нового нічого немає, а те, що є старого, – ремонтують за свій рахунок. Та що там говорити – своїх загиблих ховають, скидаючись із зарплати", – обурився він.

Олександр Ходаковський Антикор

Терорист додав, що крім цього, "військових" витісняють зі свідомості суспільства, де "армію" вже сприймають "як щось небезпечне і чужорідне".

"Ось і залишилися ми майже одні: попереду противник; позаду холонуче суспільство...

І я не хочу сказати, що це погано скінчиться, я хочу сказати, що це погано вже настало – від армії відреклися і відвернулися. З усіма наслідками, що випливають", – підсумував Ходаковський.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Ходаковський зізнався, що в 2014 році наказав бомбити Ясинувату в Донецькій області реактивними снарядами.

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