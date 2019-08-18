"Хотів провчити!" У Львові педофіл знущався над двома хлопчиками

У Львові педофіл викрав двох сусідських хлопчиків, побив і здійснював розпусні дії.

Про зникнення дітей заявила їхня мама, повідомила прес-служба поліції Львівської області.

"Сусід насильно утримував двох її синів віком 7 і 10 років, побив їх і здійснював розпусні дії", – розповіли правоохоронці, посилаючись на слова жінки.

Відзначається, що таким чином, 35-річний підозрюваний вирішив провчити дітей, які ображали його сина.

У Львові затримали педофіла / Ілюстрація Національна поліція України

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий для обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі Донецької області суд засудив до 14 років педофіла, який нападав на дівчат у віці 10-13 років. До цього чоловік тричі був судимий за злочини сексуального характеру.

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