Хотів підірвати: в Чернігові сталася НП через вибори

У Чернігові поліція отримала погрози підірвати штаби одного з кандидатів в президенти України.
Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ в Twitter, невідомий чоловік заявив, що підірве штаби в разі неприпинення підкупу виборців.
Представники Національної поліції і ДСНС проводять перевірки за вказаними адресами.
twitter.com/MVS_UA
# Чернігів : о 12:10 до полиции зателефонував невідомий чоловік, Який сообщил о том, что у випадка непріпінення підкупу віборців о 13:00 ВІН підірве штаби одного Із кандидатів. Нацполіція та ДСНС проводять Перевірки за Вказаним адресами # новини # МВС # віборі2019 pic.twitter.com/BZhgV4f68T- МВС України (@MVS_UA) 31 березня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чернігівщині на одній з виборчих дільниць чоловік кинув запальну суміш. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Пізніше стало відомо, що поліції вдалося затримати зловмисника.
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