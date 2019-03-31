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Хотів підірвати: в Чернігові сталася НП через вибори

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У Чернігові поліція отримала погрози підірвати штаби одного з кандидатів в президенти України.

Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ в Twitter, невідомий чоловік заявив, що підірве штаби в разі неприпинення підкупу виборців.

Представники Національної поліції і ДСНС проводять перевірки за вказаними адресами.

Хотів підірвати: в Чернігові сталася НП через вибори

twitter.com/MVS_UA

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чернігівщині на одній з виборчих дільниць чоловік кинув запальну суміш. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пізніше стало відомо, що поліції вдалося затримати зловмисника.

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Місце
УкраїнаЧернігів
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