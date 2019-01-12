Хотів підірвати депутата? Силовики затримали екс-радника мера Сум

У суботу, 12 січня, екс-радника міського голови міста Суми затримали за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і організації вибуху біля будинку депутата Конотопської міської ради.

Про це інформує прес-служба обласної поліції. Відзначається, що операція проведена співробітниками поліції спільно з працівниками прокуратури, СБУ в супроводі спецпідрозділу КОРД.

У повідомленні нагадують, що злочин сталося 22 серпня 2018 року в Конотопі — у двір депутата невідомий кинув гранату РГД-5, у результаті чого було пошкоджено майно власника.

Фото з місця злочину 22 серпня 2018 року facebook.com/policesumy

Фото з місця злочину 22 серпня 2018 року facebook.com/policesumy

Фото з місця злочину 22 серпня 2018 року facebook.com/policesumy

"За результатами спецоперації колишнього радника міського голови затримали у власній квартирі безпосередньо під час передачі йому ще однієї гранати Ф-1 місцевим жителем", — відзначили в прес-службі.

Першочергові слідчі дії тривають, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК.

Місцевого жителя також затримали в порядку ст. 208 КПК України, встановлюється кваліфікація його дій.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018 року в Кам'янському підірвали авто з депутатом, який відомий у місті своєю волонтерською діяльністю на Донбасі.

Депутат залишився живий, але отримав сильні травми.

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