Хотіли звинуватити ЗСУ: в Донецьку розкрили правду про пожежу на складі "ДНР"

Вибухи на складі боєприпасів терористів в окупованому Донецьку "приурочили" спеціально до поїздки президента України Володимира Зеленського в ООН, щоб запустити фейк про "обстріл мирних жителів ЗСУ".

Таку думку на своєму сайті висловив блогер Фашик Донецький. За його словами, це підступи російської пропаганди.

"У принципі, версія стандартна і нічого нового: з огляду на візит до США або куди там їздив президент України, це аргумент для тиску, мовляв як так можна, не можна стріляти по алюмінієвому заводу просто так і все таке", – зазначив Фашик Донецький.

Пожежа в Донецьку: розкрилася правда Деловая столица

За даними блогера, те, що пропагандисти назвали алюмінієвим заводом – насправді, місце зберігання боєкомплекту. "Військова частина колаборантів перебуває там же, на так званому заводі, в ангарах з 2014 року стоять куплені в найближчому супермаркеті танки", – зазначив він

"А тепер складемо 2+2 і думаємо вголос: якщо хтось поцупив багато соляри і списав наліво боєкомплект, але раптом приїхала комісія з РФ, потрібно що робити? Правильно – спалити докази і сказати, що це все "Хунта падла винна, саме вона не дала бідним колаборантам довести, що ніхто нічого не краде, бо це все добро тупо згоріло", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пожежа розгорілася вранці 25 вересня на складі терористів у районі селищ Гірник і Грабарі. Чорний дим від пожежі було видно за багато кілометрів.

У Куйбишевському районі окупованого Донецька почали евакуацію.

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