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27 вересня • оновлено в 19:54
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/ Розслідування

Хотіли звинуватити ЗСУ: в Донецьку розкрили правду про пожежу на складі "ДНР"

24.8т Читати матеріал російською

Вибухи на складі боєприпасів терористів в окупованому Донецьку "приурочили" спеціально до поїздки президента України Володимира Зеленського в ООН, щоб запустити фейк про "обстріл мирних жителів ЗСУ".

Таку думку на своєму сайті висловив блогер Фашик Донецький. За його словами, це підступи російської пропаганди.

"У принципі, версія стандартна і нічого нового: з огляду на візит до США або куди там їздив президент України, це аргумент для тиску, мовляв як так можна, не можна стріляти по алюмінієвому заводу просто так і все таке", – зазначив Фашик Донецький.

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Пожежа в Донецьку: розкрилася правда

Пожежа в Донецьку: розкрилася правда

Деловая столица

За даними блогера, те, що пропагандисти назвали алюмінієвим заводом – насправді, місце зберігання боєкомплекту. "Військова частина колаборантів перебуває там же, на так званому заводі, в ангарах з 2014 року стоять куплені в найближчому супермаркеті танки", – зазначив він

"А тепер складемо 2+2 і думаємо вголос: якщо хтось поцупив багато соляри і списав наліво боєкомплект, але раптом приїхала комісія з РФ, потрібно що робити? Правильно – спалити докази і сказати, що це все "Хунта падла винна, саме вона не дала бідним колаборантам довести, що ніхто нічого не краде, бо це все добро тупо згоріло", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пожежа розгорілася вранці 25 вересня на складі терористів у районі селищ Гірник і Грабарі. Чорний дим від пожежі було видно за багато кілометрів.

  • У Куйбишевському районі окупованого Донецька почали евакуацію.

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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Взорвался очередной "военторг"... " Откудыва теперь патроны брать??".... Гумконвои больше не ездят ( опосля того, как всё ценное вывезли, теперь не ездят). Может ещё раз в шахтах пошарить, глядишь какой танк, или миномёт закалялся.
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коршун федот
коршун федот
Москалі будуть знищені.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с росией и росийскими выплятками окупантами
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