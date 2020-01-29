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29 січня • оновлено в 05:14
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"Хотіли сусідити з "Новоросією": Цимбалюк висміяв Росію за провал в Україні

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Український журналіст Роман Цимбалюк підколов Росію, нагадавши, що вона назавжди залишиться для України тільки сусідкою, адже її план з розвалу нашої країни провалився.

Тонкий тролінг оккуппантам він влаштував в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дякувати Богу, очевидно, так трапилося, що ми з вами – сусіди. І цей факт не може змінити навіть Володимир Путін. Хоча спроби були. Ви ж хотіли певний період не з Україною сусідити, а з "Новоросією". Але зараз від цього відійшли", – зазначив Цимбалюк.

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Цимбалюк і Путін

Цимбалюк і Путін

Разом з тим, додав він, незважаючи на сусідство, Україна ніколи не зможе позбутися від того шраму, який з'явився в її історії після 2014 року.

"Шрам нікуди не подінеться. У підручниках українських і російських історія Криму написана по-іншому абсолютно. В українських підручниках Росія є державою-окупанткою української землі", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк розкритикував росіян за культивування міфів про виняткову роль їхньої держави в закінченні Другої світової війни. Він нагадав, що країна-агресор наблизила нову катастрофу цивілізації, почавши рухати кордони Європи в 2014 році й убивши тисячі українців.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Війна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Петров Сергей
Петров Сергей
Ушастый, взгляд на тебя вызывает непроизвольный смех) А ведь ОН ещё и троллит)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что ты я не слышал о русским фронте а только о беларусском и украинском)))руцкие не воевали они за Уралом сидели и в щаград отрядах воевали только украинцы и беларусы а рашастания как всегда примазалась)))))
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Хо Хол
Хо Хол
Он Алекс, попробуй подумать своей чyбатoй башкой. По твоей логике фронт украинский, потому что воевали там украинцы, белорусский - потому что белорусы. На дальневосточном кто воевал? Дальневосточенцы? В забайкальском - забайкальцы? В юго-западном - югозападенцы? Ты хоть думай прежде чем писать чтобы таким полyдypком не выглядеть.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий, как сейчас свiдомо MAHДАйнутое бидлo? Хрюкает бeкaет мeкaет про вoйнy с Россией, а на саму вoйнy их xyй загонишь....У тебя тоже лябо диван не заводится? Все под спiдницiю своей бабы прячешься?
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Хо Хол
Хо Хол
Крым уехал, в стране гражданская вoйнa, в двух регионах в активной фазе, в остальных на уровне гражданского конфликта, о чем говорят постоянные стычки в автобусах и на митингах, из-за языка, религии, истории, которую продолжают переписывать xpюканы у власти. Я уже молчу про экономический коллапс. Самое время тонко троллить и высмеивать Путина.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хо Хол, главное что теперь навсегда мы и наши дети и внуки будут ненавидеть Пашку а главная цель ты идот так и не понял?как ты думаешь зачем ярош в 14 пытался захватить АЭС?)))))не догадываешся?подскажу все дааавно заминировано и если США захочет вас стереть то им даже стрелять по вам не нужно))))))))
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