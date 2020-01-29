"Хотіли сусідити з "Новоросією": Цимбалюк висміяв Росію за провал в Україні

Український журналіст Роман Цимбалюк підколов Росію, нагадавши, що вона назавжди залишиться для України тільки сусідкою, адже її план з розвалу нашої країни провалився.

Тонкий тролінг оккуппантам він влаштував в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дякувати Богу, очевидно, так трапилося, що ми з вами – сусіди. І цей факт не може змінити навіть Володимир Путін. Хоча спроби були. Ви ж хотіли певний період не з Україною сусідити, а з "Новоросією". Але зараз від цього відійшли", – зазначив Цимбалюк.

Цимбалюк і Путін

Разом з тим, додав він, незважаючи на сусідство, Україна ніколи не зможе позбутися від того шраму, який з'явився в її історії після 2014 року.

"Шрам нікуди не подінеться. У підручниках українських і російських історія Криму написана по-іншому абсолютно. В українських підручниках Росія є державою-окупанткою української землі", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк розкритикував росіян за культивування міфів про виняткову роль їхньої держави в закінченні Другої світової війни. Він нагадав, що країна-агресор наблизила нову катастрофу цивілізації, почавши рухати кордони Європи в 2014 році й убивши тисячі українців.

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