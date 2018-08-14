Хотіли спалити: Холодницький зізнався про 8 охоронців

Главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступника генерального прокурора Назара Холодницького охороняють 8 людей.

"Мене охороняють 8 людей позмінно... Дійсно був підпал дверей мого будинку", - сказав він "Українській правді".

Холодницький пояснив, що не розповідав про підпал, "тому що вважав це недоречним".

За його словами, він звернувся з листом про надання охорони в Генеральну прокуратуру, яка перенаправила його в Управління держохорони.

"Гелетей (керівник УДО - ред.) сказав, що треба таке прохання писати на Адміністрацію президента", - пояснив Холодницький.

Як зазначив глава САП, охорону йому надали в листопаді 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Холодницький "допоміг" своєму заступнику грошима, які держава виділила йому на відпустку.