МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Хотіли спалити: Холодницький зізнався про 8 охоронців

2.7тЧитати новину російською

Главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступника генерального прокурора Назара Холодницького охороняють 8 людей.

"Мене охороняють 8 людей позмінно... Дійсно був підпал дверей мого будинку", - сказав він "Українській правді".

Холодницький пояснив, що не розповідав про підпал, "тому що вважав це недоречним".

Новини
ГПУ підготувала підозра Холодницькому: опублікований документ

За його словами, він звернувся з листом про надання охорони в Генеральну прокуратуру, яка перенаправила його в Управління держохорони.

"Гелетей (керівник УДО - ред.) сказав, що треба таке прохання писати на Адміністрацію президента", - пояснив Холодницький.

Як зазначив глава САП, охорону йому надали в листопаді 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Холодницький "допоміг" своєму заступнику грошима, які держава виділила йому на відпустку.

Особа
Назар Холодницький
Місце
Україна
Об'єкт
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
очередной "скрипаль"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги