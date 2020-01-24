Хотіли продати 56 кг ртуті: у Рівному затримали банду на чолі з ексспівробітником прокуратури

У Рівному організована група із трьох осіб була затримана під час спроби збуту 56 кілограмів ртуті.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Служби безпеки України у п'ятницю, 24 січня. Зазначається, що серед зловмисників виявився колишній працівник органів прокуратури.

Як зазначила пресслужба, затримані організували нелегальний бізнес із продажу металічної ртуті. Токсичний "товар" ділки збували великими партіями в різних регіонах України.

У Рівному затримали злочинну групу при спробі збуту 56 кілограмів ртуті СБУ

Двоє учасників групи були затримані правоохоронцями, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу автостанції у Рівному. У разі успішної "угоди" зловмисники планували отримати понад півмільйона гривень.

У Рівному затримали злочинну групу при спробі збуту 56 кілограмів ртуті СБУ

У Рівному затримали злочинну групу при спробі збуту 56 кілограмів ртуті СБУ

У Рівному затримали злочинну групу при спробі збуту 56 кілограмів ртуті СБУ

Наразі співробітники СБУ встановлюють джерела походження особливо небезпечної отруйної речовини. Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема на території інших областей.

У Рівному затримали злочинну групу при спробі збуту 56 кілограмів ртуті СБУ

У Рівному затримали злочинну групу при спробі збуту 56 кілограмів ртуті СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали поліцейського, який разом зі спільником вимагав у бізнесмена $130 тис доларів. Підприємець почав отримувати погрози з кінця 2019 року.

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