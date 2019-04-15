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Хотіли помститися кримінальному авторитету: на Київщині зі стріляниною затримали банду кілерів

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У понеділок, 15 квітня, правоохоронці затримали озброєну групу з трьох осіб, які, попередньо, є виконавцями замаху на львівського кримінального авторитета.

Про це на сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Уточнюється, що операція була проведена Головним управлінням Національної поліції в Київській області.

"За попередніми даними, зазначена група готувала фізичну ліквідацію львівського кримінального авторитета на замовлення невстановлених наразі осіб-жителів Львівської області як помсту за замовлення організованого замаху на вбивство 29.08.2016 львівського бізнесмена Богдана К." – написав генпрокурор.

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Луценко повідомив, що під час затримання злочинці чинили збройний опір.

Хотіли помститися кримінальному авторитету: на Київщині зі стріляниною затримали банду кілерів

facebook.com/LlutsenkoYuri

Хотіли помститися кримінальному авторитету: на Київщині зі стріляниною затримали банду кілерів

facebook.com/LlutsenkoYuri

Хотіли помститися кримінальному авторитету: на Київщині зі стріляниною затримали банду кілерів

facebook.com/LlutsenkoYuri

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року в Старому Селі Львівської області підірвали автомобіль бізнесмена Богдана Копитко, який, за даними поліції, є досить відомим у кримінальних колах Львівщини.

Вибуховий пристрій, на якому підірвалася машина, було закладено під дорожнє покриття.

У результаті події загинули три охоронці бізнесмена. Підозрювані у злочині були затримані у вересні.

Одного з підозрюваних, Дмитра Гаврилюка, в 2017 році випустили під заставу в 1,5 млн гривень.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, 9 квітня поточного року Служба безпеки України затримала співробітника ГУ Нацполіції в Харківській області, який шпигував для Росії.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
затриманняНаціональна поліція Українифотографии
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