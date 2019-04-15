"Хоробрий Смурфік": на Донбасі вбили юного добровольця-парамедика

У понеділок, 15 квітня, після важкого поранення на Донбасі помер 20-річний український парамедик Микола Волков (Смурфік) з Маріуполя.

Він був бійцем 8 батальйону "Арратта", входив до добровольчого медичного формування "Госпітальєри", написала його засновниця Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, наш хоробрий Смурфік щойно помер. Він відчайдушно боровся за життя останні дні. За нього переживали і молилися тисячі людей. Цей відчайдушний хлопець від самого початку війни був небайдужий до долі України. Кожен з нас його любив, кожен намагався вберегти. Для ворожих снайперів немає правил, медики і парамедики для них бажані цілі. Тому всі, хто зараз на передовій, — помстіться за нашого Смурфіка, а ми і далі будемо ризикувати своїм життям, щоб врятувати ваші", — написала волонтер.

Микола Волков Facebook Яни Зінкевич

Микола Волков Facebook Яни Зінкевич

Микола Волков Facebook Яни Зінкевич

Зінкевич також зазначила, що прощання із загиблим Героєм відбудеться в поминальному будинку Маріуполя в середу, 17 квітня, о 13:00. Поховають Миколу Волкова на Старокримському кладовищі у Маріуполі о 14:30 (на Алеї Слави).

Як пише ТСН, складне кульове поранення в голову хлопець отримав 12 квітня. У нього була пошкоджена велика частина мозку і кісток. Три дня парамедик пролежав у комі.

За словами Зінкевич, у червні 2018 року Волков пройшов навчальний центр "Госпітальєрів" і з 1 липня виїхав на свою першу ротацію в складі волонтерського батальйону. З осені 2018 року він був прикріплений до 8 батальйону УДА "Аратта" в якості добровольця-парамедика.

"Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком і рятував життя", — розповіла про загиблого засновниця "Госпітальєрів".

Микола Волков Facebook Яни Зінкевич

Микола Волков Facebook Яни Зінкевич

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня в зоні ООС на Донбасі загинув рідний брат Героя України Валерія Чибінєєва — командир відділення десантно-штурмового взводу, старший солдат Роман Чибінєєв. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання на позиціях ЗСУ на Приазов'ї. Герой не дожив кілька місяців до свого 30-річчя.

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