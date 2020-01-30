Холодницький заявив, що САП готова розслідувати справи за "зливами" Джокера

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова використовувати в своїх розслідуваннях матеріали, передані пранкером Джокером.

Але тільки в разі, якщо на це будуть докази, які можна долучити до справи в рамках КПК. Про це в інтерв'ю радіо "НВ" заявив заступник генерального прокурора, керівник САП Назар Холодницький.

"Якщо вони відповідатимуть критеріям законності, справедливості, допустимості, належності доказів, то чому б їх не використовувати в рамках КПК? Я абсолютно "за", – наголосив він.

Назар Холодницький розповів, як САП можуть стати в нагоді "сливи" Джокера

За словами Холодницького, Джокер – це "один із символів 2019 року". Він також зазначив, що пранкеру можна поставити "плюсик" за те, що зумів організувати такі розіграші політиків.

Водночас глава САП заявив, що з моменту листування з пранкером, ще восени минулого року, не отримав від нього ніяких "зливів".

"Він із незнайомого номера у WhatsApp написав мені: "Добрий день, я Джокер!". На аватарці тоді була фотографія Рябошапки. Він одразу зізнався, що Джокер. Я, звичайно, досі сподіваюся, contra spem spero (з лат. "без надії сподіваюся"), що він видасть матеріали, які зможуть лягти, якщо там є ознаки злочинів, в основу кримінальних проваджень", – додав Холодницький.

Однак констатував, що на сьогодні у САП такої інформації, "на жаль, немає – і поки не намічається".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що листувався з пранкером Джокером і той пообіцяв йому надати компромат, який вдалося зібрати.

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