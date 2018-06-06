На Донбасі зник колишній "міністр безпеки ДНР" Олександр Ходаковський. За повідомленням ЗМІ, він був змушений тікати з Донбасу. Але де він зараз знаходиться — невідомо. - ред.

В кожного із главарів бойовиків т.з. кар'єра складеться по-своєму. Хтось повернеться назад в Росію, сидітиме там, будучи ніким і давати інтерв'ю третьосортним ЗМІ доти, поки якийсь українець не зустріне його випадково на вулиці і з ним щось не трапиться. Не думаю, що вони помиратимуть своєю смертю, чесно кажучи. Це не погроза, а особисте передчуття.

Що буде з іншими? Думаю, їх будуть розмінювати, як Плотву (колишній очільник “ЛНР” Ігор Плотницький. - ред) розміняли. Зрозуміли, що такий гусь їм більше не потрібен. Все, гуся нема, всім добре.

Тепер нові главарі, як от Пасічник, потроху починають відчувати себе господарями на місцях, але хлопці з Росії завжди готові їм пояснити, хто насправді є господарем в ситуації. Тому тих главарів потроху розмінюватимуть на більш лояльних. А їх попередники зникатимуть. Скільки вже їх вибухнуло чи подавилось чашкою кави? Порахуйте тільки. Той самий Мозговий, Бетмен, Дрьомов. Сильно зарвався? Іди сюди. Будуть розбірки поміж собою, з москвичами — і потроху їх позбуватимуться.

Той самий Скіф, відомий як Саша Ходаковський, вже давно наривався і засильно дозволяв собі критикувати владу. Тому він зараз або лежить десь прикопаний або в сидить в Донецькому СБУ. Цілком можливо, що через короткий час він знову з'явиться, але вже із більш м'ягкою позицією. Або він сам кудись втік, щоб його не вбили і через деякий час із невідомої країни писатиме свої гі*нотвори. Як Шарій.

Але це їх головний біль. Вони ж думали про щось, коли в'язувались в цю гру. Тому це абсолютно логічний підсумок.

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