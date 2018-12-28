МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Хочуть залити Україну кров'ю'': експерт із США розкрив плани Кремля

7.5тЧитати матеріал російською

Росія може спробувати вплинути на хід президентських виборів в Україні, почавши військові провокації на Донбасі за кілька місяців до їх проведення.

Таку думку висловив американський військовий експерт Майкл Кофман, уточнивши, що новорічне перемир'я на Донбасі завершиться також, як і всі попередні, передає Rzeczpospolita.

"Схоже, що Росія хоче залити Україну кров'ю при першій же можливості. Артилерійські поєдинки – обмін некерованим вогнем уздовж лінії фронту, зазвичай посилюється в січні-лютому, а починаються відразу ж після свят", – пояснив Кофман.

Новини
Українська армія взяла під жорсткий контроль ''сіру зону'' на Донбасі — Генштаб

За даними видання, російські обстріли почнуться за три місяці до президентських виборів. Уточнюється, що українці виснажені п'ятьма роками війни і хочуть миру. Згідно з опитуваннями, 72% громадян вважають, що війна на Донбасі – це головна проблема країни.

Майкл Кофман

Майкл Кофман

Клуб "Валдай"

Корупція серед представників влади турбує 41%, а 58% респондентів вважають ситуацію в Україні "напруженою", і ще 31% – "критичною".

З думкою, що Росія є агресором, згодні менше 2/3 опитаних. У виданні додали, що настрій українців впливає на поведінку головних кандидатів на президентських виборах, з яких троє виключають можливість завершення війни на Донбасі за допомогою сили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі оголосили режим припинення вогню в зоні бойових дій з півночі 29 грудня у зв'язку з новорічними святами.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВибори президента України 2019
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
24
15
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Эти эксперты говорят общеизвестные вещи. Мы это и без них знаем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
американский военный эксперт Майкл Кофман - дальше можно не читать ... \ Военный эксперт Академии государственной политики при Институте Кеннана Майкл Кофман дал украинскому изданию "Новое время" интервью , в котором рассказал, почему Украине уже не помогут американские танки и гранатометы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вот так сидит себе американский эксперт ,сидит сидит... Тух херак что то в жопе зачесалось... Засунул паалец поглубже , вытащил и тут же резко понюхал . И вот экспертный высновок готов !!! ......"Похоже, что Россия хочет залить Украину кровью при первой же возможности"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги