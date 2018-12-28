''Хочуть залити Україну кров'ю'': експерт із США розкрив плани Кремля

Росія може спробувати вплинути на хід президентських виборів в Україні, почавши військові провокації на Донбасі за кілька місяців до їх проведення.

Таку думку висловив американський військовий експерт Майкл Кофман, уточнивши, що новорічне перемир'я на Донбасі завершиться також, як і всі попередні, передає Rzeczpospolita.

"Схоже, що Росія хоче залити Україну кров'ю при першій же можливості. Артилерійські поєдинки – обмін некерованим вогнем уздовж лінії фронту, зазвичай посилюється в січні-лютому, а починаються відразу ж після свят", – пояснив Кофман.

За даними видання, російські обстріли почнуться за три місяці до президентських виборів. Уточнюється, що українці виснажені п'ятьма роками війни і хочуть миру. Згідно з опитуваннями, 72% громадян вважають, що війна на Донбасі – це головна проблема країни.

Майкл Кофман Клуб "Валдай"

Корупція серед представників влади турбує 41%, а 58% респондентів вважають ситуацію в Україні "напруженою", і ще 31% – "критичною".

З думкою, що Росія є агресором, згодні менше 2/3 опитаних. У виданні додали, що настрій українців впливає на поведінку головних кандидатів на президентських виборах, з яких троє виключають можливість завершення війни на Донбасі за допомогою сили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі оголосили режим припинення вогню в зоні бойових дій з півночі 29 грудня у зв'язку з новорічними святами.