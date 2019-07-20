Хочуть взяти Київ? Війська Росії помітили в Чорнобильській зоні

У мережі з'явилася інформація про те, що в білоруській частині Чорнобильської зони відчуження наразі перебуває багато солдатів і військової техніки Росії. Ці службовці заявляють місцевим жителям, що їх завдання – швидко зайняти Київ.

Про це у своєму Facebook повідомив волонтер і активіст Володимир Мартинюк. "Щойно розмовляв із жителем Іванківського району, який проживає поруч із кордоном з Білоруссю. Стверджує, що в білоруській частині Чорнобильської зони зараз повно солдатів і техніки армії РФ. Спілкуючись з українцями, які традиційно ходять через кордон у Білорусь, ці військові заявляють, що їх завдання – швидко зайняти Київ", – написав він.

"Стверджують, що до Нового року вони нас, тобто Україну "зроблять". А зараз вони, схоже, чекають поки українців "зроблять їх разом" партії Зеленського і Медведчука", – продовжив розповідь Мартинюк.

Російські військові Facebook Володимира Мартинюка

За словами Мартинюка, місцеві стверджують, що військові постійно тренуються "ламати" кордон України. При цьому, всі вони здебільшого якути чи буряти, тому з білорусами їх не сплутати.

"Орда Батия знову під стінами Києва – і чекає поки їй відкриють ворота", – підсумував волонтер.

"Наразі факт присутності російських військ у північній межі України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється", – повідомила в Facebook 61 окрема піхотна єгерська бригада.

Уточнюється також, що інформація доведена до командування всіх рівнів.

"У разі підтвердження 61 опебр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці Україна-білоруського кордону і дати гідну відсіч агресору", – йдеться в повідомленні.

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