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''Хочуть в Україну'': Тука заступився за мешканців ''Л/ДНР''

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В окупованих районах Донбасу до 80% мирного населення мріє про повернення в Україну.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. Чиновник зазначив, що у нього немає морального права дорікати цим людям у співпраці з терористами "Л/ДНР".

"Переслідувати людину, яка зараз, наприклад, є головою сільради на окупованій території – це навіть не по-людськи", – упевнений заступник міністра.

На зауваження, що така людина співпрацює з терористами, чиновник відповів: "Формально – так. Якби держава створила хоч мінімальні умови для реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, тоді б ми мали моральне право комусь щось доводити. Але якщо за 5 років ми змогли придбати для переселенців за своєю програмою лише трохи більше 300 квартир, то яке моральне право я маю дорікати людині, яка не залишила окуповані території і не переїхала на вільну територію?".

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Тука повідомив, що отримує дуже багато інформації про події і настрої людей на окупованій частині Донбасу – як від розвідки, так і від місцевих жителів.

"На тій території ніхто соціологічні дослідження проводити не може. Але незважаючи на це, існують певні опитування, які проводяться нашими спецслужбами. На Луганщині рівень громадян, які бачать себе в Україні, як до війни, зараз становить 75-80%. Мова про громадянське населення", – заявив він.

На думку заступника міністра, аморально дорікати жителям Донбасу в тому, що вони не піднімають бунт проти окупантів.

"Та територія настільки мілітаризована, що будь-який бунт не протримається і години, і цивільні люди будуть просто знищені. Виходить, ми чекаємо від наших громадян, щоб вони пішли на самогубство?" – підкреслив він.

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На питання, як Україні слід чинити зі шкільними вчителями, які на окупованих територіях вкладають "русскій мір" у голови дітей, Тука заявив: "Якщо ми говоримо про кримінальне переслідування, то ці за дії, які мені дуже не подобаються, за ґрати саджати не варто. Але відсторонити від викладацької роботи – без найменших сумнівів".

''Хочуть в Україну'': Тука заступився за мешканців ''Л/ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра окупованих територій Георгій Тука заявив, що існує тільки два варіанти звільнення Донбасу військовим шляхом – витіснення і масоване знищення населених пунктів.

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Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРМіністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
А шо ,Недороссия накрылась ? Или Пу Тень киданул ?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да кому они надо? Пусть пистуют в Ватный Халифат.
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