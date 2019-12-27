"Хочуть приспати НАТО": Цимбалюк знайшов пояснення раптовій дружбі Путіна з Макроном

Захоплення політичного керівництва Росії скандальною фразою президента Франції Еммануеля Макрона про "смерть мозку НАТО" має лише одне пояснення. Москва хоче домогтися ліквідації цієї військової організації і шукає союзників для цього.

Такий висновок зробив український журналіст Роман Цимбалюк на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Макрон каже, що НАТО переживає "смерть мозку". Хворіє організація. Є люди, які готові прийти на допомогу – відомі "лікарі" Лавров і Шойгу (глава МЗС і міністр оборони РФ. – Ред.). Але ця бригада виступає з однозначним протоколом: "приспати", – зазначив він.

Путін і Макрон "РИА Новости"

Крім того, такі наміри він побачив і в заяві Сергія Лаврова в ефірі пропагандистського російського телебачення, де той заявив, що в НАТО йдуть непрості процеси і так нібито далі не можна.

"Далі так не можна. Я вам кажу, що вони хочуть реально не тільки вилікувати Україну від України, але, відповідно, НАТО від НАТО, а Європу єдину від Євросоюзу", – витлумачив сенс слів Лаврова Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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