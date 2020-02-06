"Хочуть нас лікувати": Цимбалюк вказав на загрозу для України у словах людини Суркова

Російський пропагандист Олексій Чеснаков, близький до помічника президента РФ Владислава Суркова, назвав українців хворими і звинуватив у відмові від причетності до перемоги у Другій світовій війні.

Український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube зазначив, що це свідчить про подальший намір Росії "ламати" Україну у свій бік (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вони (українці. – Ред.) вже інші, вони ось такі. Ви не можете їм про це говорити. Це безглуздо. Вони вас все одно не чують. Ось вам приклад того, як ідеологія встановлена як державна в Україні. В українців немає розуміння, що вони хворі. Вони готові відмовлятися від своєї власної історії, від спільних традицій. Це їхнє право. Ми не можемо їм нав'язувати свою позицію", – зазначив Чеснаков.

Зі свого боку Цимбалюк зазначив, що така риторика рупора Кремля доводить і те, що у країни-агресорки абсолютно немає усвідомлення своєї причетності до кардинальної зміни курсу розвитку України.

"Це парадоксально, але вони хочуть захоплювати українські території, паралельно використовувати Другу світову війну як ідеологічну основу цього вторгнення, а потім роблять вигляд, що не розуміють, чому ідеологічна конструкція російська не всім близька в Україні", – наголосив журналіст.

Також він визнав, що в нашій країні є значна частина населення, яка симпатизує політичним силам, пов'язаним із окупантами.

Чеснаков і Сурков

"Так, у нас є 10%, навіть трохи більше, громадян нашої країни, які відверто голосують за ОПЗЖ, за партію Путіна в Україні. Не знаю, чого вони хочуть. Можливо, повторити досвід окупованих територій. Адже що несе "русскій мір"? Вони кажуть, що це "звільнення" від України. Єдиний нюанс – чому після "визволення" Донецька і Луганська насамперед там розвелося дуже багато підвалів, в'язниць?" – запитує Цимбалюк.

"Як ви розумієте, в Донецьку і Луганську навряд чи живуть "бандерівці". А в'язниці збільшуються у пропорційному масштабі. Для кого ж ці місця позбавлення волі і знущань із людей? Це запитання треба частенько ставити виборцям російських партій в Україні. Вони кличуть через політику російських загарбників, а ті для них обов'язково зроблять ось такий "сюрприз", – попередив симпатиків "русского міра" в Україні журналіст.

Повертаючись до заяв Чеснакова, Цимбалюк зробив висновок, що українці не дочекаються того часу, коли Росія залишить дасть їм спокій і дозволить самостійно вирішувати всі свої питання, включаючи історичні суперечки.

"Про що говорить Чеснаков? Про те, що українці хворі. А Чеснаков – це голос Суркова. І це дивно, що люди, які працюють на Кремль, в МЗС РФ, усі вважають, що наша країна захворіла. Виникає питання: вони нам співчувають? Ні. Вони хочуть нас лікувати. Знову ж таки за прикладом Криму і Донбасу. Далі – один із сильнодіючих засобів, за їхньою логікою, – це підвали. Для перевиховання. Щоправда, не всі звідти повертаються", – знову застеріг українців журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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