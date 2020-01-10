"Катю нам вже не повернуть": батько загиблої під час пожежі в Одеському коледжі зворушливо звернувся до слідства

Рідні загиблих 4 грудня під час пожежі в Одеському коледжі хочуть дізнатися правду про те, хто насправді винен у трагедії.
Про це OBOZREVATEL розказав батько 16-річної студентки Катерини Пьяночкіної, В'ячеслав. Він сподівається на результати розслідування, які повинні дати відповідь на це питання.
"Чи знайдуть винних, я не знаю. Але хотілося б, щоб був суд, і нам розповіли правду про те, що там сталося насправді. А Катю нам вже ніхто не поверне", – каже батько загиблої дівчини.
Загибла Катя Пьяночкіна
Instagram дівчини
Як раніше В'ячеслав розповідав OBOZREVATEL, Катя встигла зателефонувати їм перед смертю. Того ранку вона прийшла на додаткові заняття в коледж. Коли почалася пожежа викладачка, за словами Каті, вийшла із кабінету подивитися, що діється. І сказала дітям бігти, якщо що.
Батько Каті каже, що вони розмовляли з тією викладачкою. "Вона говорить, що Катя спочатку пішла з нею, а потім повернулася, пішла за хлопчиками і дівчатками, щоб вивести їх.
Чи віримо ми їй? Не хочу нікого звинувачувати і шукати крайнього, це буде неправильно. Потрібно знайти тих, хто винен саме в пожежі. А тут міг спрацювати людський фактор, хтось злякався, розгубився. Тому звинувачувати викладача в тому, що вона не витягла Катю звідти, буде неправильно", – з гіркотою каже батько.
Рятувальники розбирають завали в коледжі
ГСЧС Одеської області
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня близько 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
У поліції назвали основну версію трагедії: несправність електропроводки.
Після трагічної пожежі на Троїцькій в Одесі начальник обласного управління ДСНС Віктор Федорчак пішов у відпустку по догляду за дитиною.
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