"Катю нам вже не повернуть": батько загиблої під час пожежі в Одеському коледжі зворушливо звернувся до слідства

Рідні загиблих 4 грудня під час пожежі в Одеському коледжі хочуть дізнатися правду про те, хто насправді винен у трагедії.

Про це OBOZREVATEL розказав батько 16-річної студентки Катерини Пьяночкіної, В'ячеслав. Він сподівається на результати розслідування, які повинні дати відповідь на це питання.

"Чи знайдуть винних, я не знаю. Але хотілося б, щоб був суд, і нам розповіли правду про те, що там сталося насправді. А Катю нам вже ніхто не поверне", – каже батько загиблої дівчини.

Загибла Катя Пьяночкіна Instagram дівчини

Як раніше В'ячеслав розповідав OBOZREVATEL, Катя встигла зателефонувати їм перед смертю. Того ранку вона прийшла на додаткові заняття в коледж. Коли почалася пожежа викладачка, за словами Каті, вийшла із кабінету подивитися, що діється. І сказала дітям бігти, якщо що.

Батько Каті каже, що вони розмовляли з тією викладачкою. "Вона говорить, що Катя спочатку пішла з нею, а потім повернулася, пішла за хлопчиками і дівчатками, щоб вивести їх.

Чи віримо ми їй? Не хочу нікого звинувачувати і шукати крайнього, це буде неправильно. Потрібно знайти тих, хто винен саме в пожежі. А тут міг спрацювати людський фактор, хтось злякався, розгубився. Тому звинувачувати викладача в тому, що вона не витягла Катю звідти, буде неправильно", – з гіркотою каже батько.

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