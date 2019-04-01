Хоче зірвати вибори: Аваков заявив про атаку Росії

Під час виборів президента України були помічені спроби отримати доступ до виборчої системи з IP-адрес, зареєстрованих у Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу з питань забезпечення законності та правопорядку на виборчих дільницях, охорони дільничних і окружних виборчих комісій, який пройшов у ЦВК 1 квітня.

"Вперше кіберполіція була допущена ЦВК до роботи із забезпечення безпеки інформаційної системи. Ми ретельно моніторимо ситуацію в перебігу двох останніх діб. Поки немає підстав говорити про можливість дискредитації виборів", – запевнив міністр.

Брифінг ЦВК Ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аваков заявив, що Росія готувала велику провокацію проти МВС України з метою дискредитувати і нівелювати роботу поліції щодо забезпечення чесних виборів президента.

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