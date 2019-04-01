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Хоче зірвати вибори: Аваков заявив про атаку Росії

3.1тЧитати матеріал російською

Під час виборів президента України були помічені спроби отримати доступ до виборчої системи з IP-адрес, зареєстрованих у Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу з питань забезпечення законності та правопорядку на виборчих дільницях, охорони дільничних і окружних виборчих комісій, який пройшов у ЦВК 1 квітня.

"Вперше кіберполіція була допущена ЦВК до роботи із забезпечення безпеки інформаційної системи. Ми ретельно моніторимо ситуацію в перебігу двох останніх діб. Поки немає підстав говорити про можливість дискредитації виборів", – запевнив міністр.

Брифінг ЦВК

Брифінг ЦВК

Ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аваков заявив, що Росія готувала велику провокацію проти МВС України з метою дискредитувати і нівелювати роботу поліції щодо забезпечення чесних виборів президента.

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Особа
Олександр Аваков
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Міністерство внутрішніх справ УкраїниЦВК
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Федоров Федор
Федоров Федор
Собаков ещё один Мюллер )ip адрес из сегмента RU для него служит доказательством вмешательства России.Собаков про VPN и т.п конечно же не в курсе.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Дебил) Такую хрень может ляпнуть только полный нуб или идиот, заражённый вышиванкой головного мозга. Лучше бы он молчал. Представляю как ржут сами украинцы кто хоть мало-мальски знаком с основами сетевого сёрфинга
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Carpenter Oleg, селюки скушают!)
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