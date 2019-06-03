"Хоче відіграти історію назад!" Тимчук розкрив підступний план Росії

Росія в рамках продовження "гібридної війни" проти України задіє спекуляції на темі проблемних моментів з історичного минулого.

Як повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", перший - це публікація радянських оригіналів Договору про ненапад між сталінським СРСР і нацистською Німеччиною від 23 серпня 1939 року, а також додаткового секретного протоколу до нього.

"Через 30 років оригінали пакту спливли. Здавалося б, у чому тут логіка російського режиму, адже в черговий раз вони самі актуалізують вкрай невигідне для них питання? Адже, як відомо 23 серпня – дата підписання пакту Молотова-Ріббентропа, і згідно з рішенням Європейського парламенту, з 2009 року це - День пам'яті жертв сталінізму і нацизму.

Тимчук зазначив, що в даному випадку розрахунок Москви полягає в наступному. Як відомо, в 1991 році Радянський Союз розпався, і були утворені 15 незалежних держав. При цьому території 6 з них, - а саме, України, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви та Естонії - були свого часу предметом таємних домовленостей щодо розмежування сфер впливу в Європі між СРСР і Третім Рейхом.

Donbass.ua

"Сучасна путінська Росія не має відношення до територій, які були позначені в таємному протоколі до пакту, а значить особливо нічого не втрачає від його публікації. В той же час територіальна цілісність України, Білорусі та Молдови тепер ставиться під питання. Якщо зробити акцент саме на Україні, то в поточних умовах внутрішньополітичної турбулентності публікація тексту пакту вдаряє найболючіше саме по Києву", - підкреслив він.

За словами Тимчука, мета Москви - дати грунт для чергового витка антиукраїнської риторики для польських ультраправих націоналістичних організацій, які отримують щедре фінансування від росіян. Напередодні 80-річчя пакту буде реанімовано тема повернення "Східних Кресів", а це в основному західноукраїнські землі.

"Москва спить і бачить, що Варшава, Будапешт і Бухарест лобіюватимуть тему автономізації різних частин Західної і Південної України, що полегшить Кремлю протягування концептів "автономного Донбасу" і "федералізації України". Це особливо небезпечно на увазі другого історичного удару, який завдали з Росії", - зазначив він.

За словами координатора групи, йдеться про заяву депутата Держдуми РФ Євгена Федорова про те, що Росія повинна офіційно оголосити розпад радянської держави в 1991 році нелегітимним і злочинним, що відразу ж надасть Москві незаперечні докази у всіх судових позовах, пов'язаних з кризою навколо України.

Він підкреслює, що "сама історія з Кримом не оформлена з точки зору міжнародного права. Крим наш, але оформлений він як приєднання в результаті волевиявлення, а за міжнародним правом це не вважається. За міжнародним правом вважаються тільки кордону за підсумками 1945 року. Всі відступу від цих кордонів, навіть через референдуми, є нелегітимними".

"Іншими словами, з одного боку Федоров на офіційному рівні визнає, що "референдум" 2014 по Криму – це псевдореферендум, і він нелегітимний. А саме цю легітимність, на його думку, потрібно шукати в післявоєнних рішеннях 1945 року, коли була скасована автономія кримських татар після їх депортації і створена Кримська область у складі Української РСР", - пояснив Тимчук.

За його словами, російська еліта, яка втратила абсолютний зв'язок з реальністю, хоче відіграти історію назад, і сіє міжнародно-правовий хаос всюди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимчук заявляв, що напруга українсько-угорських відносин може бути частиною спецоперації Росії і модифікацією "донбаського сценарію".

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