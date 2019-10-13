Хмельницьку область очолить людина Березенко - ЗМІ

Хмельницьку область очолить транспортний монополіст Сергій Мандзій, тричі депутат Хмельницької міської ради, член виконкому міськради за квотою БПП і негласний керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" на парламентських виборах в 2019 році.

Про це повідомляє "Апостроф".

Сергій Мандзій khm.depo.ua

За даними видання, Мандзій пов'язаний близькими стосунками з Сергієм Березенко, екскерівником Державного управління справами. У 2015 році Мандзій за сприяння Березенка балотувався на пост Хмельницького міського голови від БПП.

Крім того, Сергія Мандзія офіційно підтримував ексмер Хмельницького Сергій Мельник. Після того, як Мельник став народним депутатом від БПП і склав повноваження, на посаду мера він запропонував свого наступника, розіславши містянам відкритого листа з проханням підтримати Сергія Мандзія. Але хмельничани віддали свої голоси "свободівцеві" Олександру Сімчишину. Мандзій взяв лише третій результат.

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За інформацією місцевих ЗМІ, Мельника і Мандзія пов'язують не лише спільні політичні інтереси, а й сімейний бізнес: син і близькі друзі Мельника є співзасновниками підприємств Сергія Мандзія.

Транспортний бізнес нового очільника області пов'язаний з низкою великих скандалів із перевезеннями в області. Зокрема, у 2014 році регулятор на ринку транспортних перевезень країни – Укртрансінспекція – зробила заяву, в якій тодішній голова Валерій Черненко звинуватив компанії, що належать Мандзію – "Рембуд-транс" і "Купаву" – у побудові злочинних схем на ринку пасажирських перевезень Хмельницького.

"Основна діяльність підприємств полягає в отриманні коштів з транспортних засобів, в середньому - близько 80 грн з одного автобуса на день, які, згідно із так званими "договорами спільної діяльності", фактично і виконують перевезення. За словами перевізників, досить часто керівництво ПМЖ "Купава" і ТОВ "Рембуд-транс" вимагають ще й так звані "вступні" у розмірі 2 тис. дол. Звичайно, всі ці кошти йдуть не через касу, а до кишені підприємців. Можна з упевненістю сказати, що компетентним правоохоронним органам є над чим працювати", - заявив Валерій Черненко.

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На сьогоднішній день виконуючим обов'язки глави області є Володимир Калиніченко, але вже незабаром до Хмельницького має приїхати Володимир Зеленський, щоб представити нового губернатора. І команді президента на Хмельниччині доведеться пояснити, чому нимвиявився транспортний монополіст.

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