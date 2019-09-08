Хлопці знімали на відео: у Запоріжжі школярки влаштували жорстке побоїще

У Запоріжжі у парку "Дубовий Гай" дівчата-підлітки влаштували жорстоку бійку.

Як пише "Вголос", неповнолітні били одна одну кулаками та ногами, а також тягали за волосся.

За тим, що відбувалося, спостерігав натовп, однак ніхто навіть не намагався зупинити дівчат, які билися. Деякі очевидці, зокрема хлопці, знімали інцидент на камери телефонів.

Бійка школярок Скрін відео

Чому побилися підлітки, поки невідомо. Не виключено, що ці особи могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Києві правоохоронці "на гарячому" затримали сімох осіб, зокрема й підлітків, які напали на туристку з Індії і викрали її гаманець із документами, картами та грошима.

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