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9 вересня • оновлено в 11:04
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Хлопці знімали на відео: у Запоріжжі школярки влаштували жорстке побоїще

8.4т Читати матеріал російською

У Запоріжжі у парку "Дубовий Гай" дівчата-підлітки влаштували жорстоку бійку.

Як пише "Вголос", неповнолітні били одна одну кулаками та ногами, а також тягали за волосся.

За тим, що відбувалося, спостерігав натовп, однак ніхто навіть не намагався зупинити дівчат, які билися. Деякі очевидці, зокрема хлопці, знімали інцидент на камери телефонів.

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Бійка школярок

Бійка школярок

Скрін відео

Чому побилися підлітки, поки невідомо. Не виключено, що ці особи могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Києві правоохоронці "на гарячому" затримали сімох осіб, зокрема й підлітків, які напали на туристку з Індії і викрали її гаманець із документами, картами та грошима.

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Місце
Україна Запоріжжя
Теги
бійка видео побили підлітка банда підлітків
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что если девочки то не люди?что мужикам только что ли драться хочется под шафе?)))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та мелочи разве это драка???так потолкались )))))))
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