"Хлопці, він вас пропив": стало відомо, як Рубан обмінювався полоненими з терористами

Керівник українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, якого на Донбасі затримали з арсеналом різної зброї, вибирав для обміну з терористами тих українців, які не брали безпосередньої участі в бойових діях.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів боєць батальйону "Донбас" Дмитро Куліш із позивним "Сімка", який пробув у полоні на Донбасі майже рік.

"Сєпари іноді давали телефон - зателефонувати рідним. Ті просили триматися, говорили, що є такий генерал-полковник від СБУ Рубан, обмінює полонених. Моя мама знайшла контакти "Офіцерського корпусу", звернулася до Рубана з проханням допомогти. Але той категорично відмовився. "Ваш син - убивця, у нього руки по лікоть у крові. Згідно із законом, йому належить довічне або в кращому випадку 20 років". "За яким законом?" - мовила мама. "Згідно із законом "ДНР", - розповів Куліш.

За його словами, обміни полоненими дійсно потроху проходили, але для цього Рубан вибирав санітарів, водіїв, кухарів.

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"Тих, хто не брав безпосередньої участі в боях. Один раз привіз на обмін групу бойовиків, захоплених у полон в Іловайську. Серед них був і горезвісний Юрко Юрченко - як з'ясувалося, "права рука" Стрєлкова. За нього одного можна було виміняти батальйон! Але цього не сталося. Більше того, бійці "Донбасу" взяли в полон ще 17 бойовиків, яких передали Рубану спеціально для обміну на нас", - сказав боєць АТО.

"Ми очікували, що як мінімум така ж кількість наших добровольців поїде додому. Але і цього не сталося: полонених бойовиків він поміняв на бійців ЗСУ, до яких сєпари ставилися набагато поблажливіше, ніж до добровольців. Бойовики, посміхаючись, пояснили нам: "Хлопці, він вас просто пропив", - розповів він.

Куліш зазначив, що спочатку бійці не могли зрозуміти, що мають на увазі терористи, поки не стали відомі деталі одного цікавого обміну.

"Рубан, прихопивши з катівні нашого бійця, родича відомої співачки, відвіз його в ресторан, де їх уже чекали Захарченко з наближеними. Під час бесіди вони напилися в дрова і "вирішили питання". Після чого хлопця відразу посадили в "Тойоту" і відправили на пропускний пункт. Пізніше, розповідаючи про це, боєць здивовано казав: "Я не міг собі уявити, що обмін виглядає ось так". Пиятики з сєпарами були для Рубана звичайною справою. Відомо, що під час чергового загулу начальник військової розвідки "ДНР" Хмурий особисто вручив йому іменний пістолет Стєчкіна з глушником", - повідав Куліш.

Він додав, що Рубан усіляко намагався переконати полонених бійців і їх рідних, що вони не заслуговують звільнення.

Як повідомляв "Обозреватель", СБУ в зоні АТО на Донбасі в четвер, 8 березня, затримала керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана з арсеналом різного озброєння.

Вранці 9 березня йому оголосили про підозру в підготовці замаху на президента України Петра Порошенка. Також йому інкримінують підготовку терористичного акту та незаконне володіння зброєю.