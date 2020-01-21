"Хлопці спалилися": Цимбалюк спіймав Кремль на обмовці про "вічну" війну в Україні

Росія не має наміру йти на мир з Україною і декларує це в заявах свого Міністерства закордонних справ. Разом з тим, країна-агресор особливо не приховує того, що є стороною збройного конфлікту на Донбасі.

Такий висновок зробив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк, проаналізувавши відповіді МЗС РФ за підсумками річної пресконференції його глави Сергія Лаврова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, в російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що "ключі від усіх дверей", що ведуть до врегулювання ситуації на Донбасі, нібито знаходяться в Києві. Саме в цій фразі Цимбалюк і побачив, що агресор не має наміру закінчувати війну на чужій території.

"Іхтамнєт", але там російська техніка військова, люди в російській формі, там російський рубль, там все по суті російське, російські прапори. А ключі від миру в Києві. Маячня. Але це говорить тільки про одне – що ніякого миру вони не хочуть. Навіть кум Путіна говорить про те, що ключі від миру в Москві. А тут вирішили Медведчуку вказати його місце: що можна, звичайно, бути родичем, але коли стосується російського інтересу, то ситуація інша", – пояснює журналіст.

Війна Росії на Донбасі

Крім того, його збентежила ще одна заява МЗС РФ про те, що встановлення міцного миру в Україні нібито відповідає російським інтересам і має позитивно позначитися на двосторонніх відносинах України та Росії.

"І тут хочеться поставити запитання. Хлопці, а ви не спалилися? Який мир і які двосторонні відносини, якщо ви говорите, що у нас "громадянська війна", "там вас немає"? То чому тоді це повинно впливати на двосторонні відносини? А все чому – бо дехто триндить, лукавить, бреше", – жорстко відповів Цимбалюк окупантам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк нагадав про те, що під час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент Росії Володимир Путін назвав Донбас, де його країна веде війну, "південним сходом" України. За словами журналіста, це свідчить про те, що агресор не має наміру йти з окупованих регіонів і навіть збільшив свої територіальні претензії.

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