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"Хлопці працюють!" Волонтер розповів про зухвалу операцію ЗСУ на Донбасі

2.3тЧитати новину російською

Розвідники 30 окремої механізованої бригади нещодавно провели на окупованій території зухвалу операцію: зайшли в глибокий тил до противника і забрали три міномети, з яких терористи обстрілювали позиції ЗСУ.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів волонтер Фонду "Повернись живим!" Андрій Римарук.

"Давай не забувати, що вичудила 30 бригада! Вони пішли в Донецьк, сп**дили у сепарів 3 міномети – і повернулися назад! Уяви: пацани пройшли хрін зна скільки кілометрів у тил ворога, знайшли точку, де ці міномети стоять, вичекали, поки вони відстріляються і сепари в очікуванні відповіді поховаються у бліндаж – підійшли, забрали три міномети і пішли додому. А один міномет, на секундочку, важить 210 кг!" - поділився подробицями операції Римарук.

Андрій Римарук

"Інколи зухвалість наших військовослужбовців зашкалює. Але це можливо лише за умови якісної та чіткої розвідки. За умови, що є чим її проводити. І хлопці працюють", - додав волонтер.

За словами Римарука, зухвала операція 30 бригади – не єдиний епізод, яким можуть пишатися українські військові за останній час. І не єдиний привід для озлоблення терористів.

"Ось недавно 3 полк спецназу опублікував відео, де вони прямим попаданням підбили БМП. Ворог образився і почав потужніше обстрілювати Новотроїцьке, район контрольно-пропускного пункту, напрямок Докучаєвська", - розповів волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні стало відомо, що об'єднані сили взяли під контроль Чигарі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіЕксклюзивНовини Донецька і Донецької області
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
Об'єкти
війнаООСНовини Донбасу
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