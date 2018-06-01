"Хлопці працюють!" Волонтер розповів про зухвалу операцію ЗСУ на Донбасі

Розвідники 30 окремої механізованої бригади нещодавно провели на окупованій території зухвалу операцію: зайшли в глибокий тил до противника і забрали три міномети, з яких терористи обстрілювали позиції ЗСУ.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів волонтер Фонду "Повернись живим!" Андрій Римарук.

"Давай не забувати, що вичудила 30 бригада! Вони пішли в Донецьк, сп**дили у сепарів 3 міномети – і повернулися назад! Уяви: пацани пройшли хрін зна скільки кілометрів у тил ворога, знайшли точку, де ці міномети стоять, вичекали, поки вони відстріляються і сепари в очікуванні відповіді поховаються у бліндаж – підійшли, забрали три міномети і пішли додому. А один міномет, на секундочку, важить 210 кг!" - поділився подробицями операції Римарук.

Андрій Римарук

"Інколи зухвалість наших військовослужбовців зашкалює. Але це можливо лише за умови якісної та чіткої розвідки. За умови, що є чим її проводити. І хлопці працюють", - додав волонтер.

За словами Римарука, зухвала операція 30 бригади – не єдиний епізод, яким можуть пишатися українські військові за останній час. І не єдиний привід для озлоблення терористів.

"Ось недавно 3 полк спецназу опублікував відео, де вони прямим попаданням підбили БМП. Ворог образився і почав потужніше обстрілювати Новотроїцьке, район контрольно-пропускного пункту, напрямок Докучаєвська", - розповів волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні стало відомо, що об'єднані сили взяли під контроль Чигарі.