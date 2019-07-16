"Хлопці помстяться..." Офіцер ЗСУ розповіла зворушливі моменти про загиблого на Донбасі бійця

Військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Лісовол, який загинув 15 липня внаслідок обстрілу терористів "Л/ДНР" на Донбасі, запам'ятався дуже позитивною людиною.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Лада Введенська, зазначивши, що він був душею компанії.

"Знаєте, ось так буває: бачиш людину вперше в житті, а розумієш, що своя. Перший раз ми побачилися в Десні, шукала саме таких хлопців до нашого підрозділу, а він хотів до нас у бригаду. Направлення, все ок, закінчуй учебку, чекаємо. Але в паперах щось переплутали, і Діма потрапив в іншу роту. Побачилися вже в 2017-му в Мар'їнці, він зі своїм підрозділом стояв на інтернаті, хто був той знає, не саме нудне місце", — зазначила вона.

Дмитро Лісовол Facebook Лади Введенської

"Діму в наряді було чути здалеку, вічний жартівник, його сміх змушував посміхнутися навіть найпохмуріших, кулеметник, класний друг, хлопці його любили, він один із тих, про кого кажуть, що війна забирає найкращих. Спи спокійно, воїне... Хлопці помстяться... Сил сім'ї..." — додала Введенська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня терористи сім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Цього дня ще один український військовий отримав поранення.

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