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26 грудня • оновлено в 12:34
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Хлопець з дівчиною загинули: суд ухвалив рішення щодо "п'яної" ДТП під Кропивницьким

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Водій, який в травні цього року на смерть збив хлопця й дівчину в селищі Вільшанка Кіровоградської області, отримав шість років позбавлення волі.

Таке рішення ухвалив суддя Новоархангельського районного суду 24 грудня, повідомила OBOZREVATEL Ольга Яблонь – мама загиблого в ДТП 19-річного Миколи Сміловенка.

Було встановлено, що 28-річний водій Денис Семенець, який працював рятувальником у ДСНС, на момент ДТП був "смертельно п'яний".

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"У водія в крові було виявлено 3,25 проміле (за норми 0,2 – Авт.) Пізніше він пояснив на суді, що під час руху відволікся на телефон, врізався в бордюр, після чого наїхав на дітей", – розповіла Ольга Яблонь.

У ДТП загинули Микола Сміловенко і Юлія Любенко

У ДТП загинули Микола Сміловенко і Юлія Любенко

Facebook Ольги Яблонь

Внаслідок удару Микола Сміловенко і його 17-річна дівчина Юлія Любенко отримали тяжкі травми й померли в лікарні.

На останньому судовому засіданні Семенець сказав, що розкаюється, проте рідні загиблих не повірили в його щирість. "Слова каяття він вимовив тихо, дивлячись кудись у стінку", – розповіла мама загиблого хлопця.

Родичі кажуть, що подаватимуть апеляцію. "Прокурор просив дев'ять років позбавлення волі, ми ж просимо максимального покарання – 10 років", – зазначила Яблонь.

Раніше жінка розповідала OBOZREVATEL, що батьки винуватця ДТП – забезпечені люди. Не вірячи в об'єктивність розслідування, Ольга з великими труднощами домоглася, щоб справою займалися не місцеві, а обласні правоохоронці.

Дві смерті: суд ухвалив рішення щодо "п'яної" ДТП під Кропивницьким

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві поліція "таємно" закрила одну зі статей кримінального провадження у справі "мажорної ДТП" за участю Наталії Саєнко. Родичам загиблого про це не повідомили.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Кропивницький
Теги
авто ДТП
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