Заради лайків: хлопець влаштував "паркур" на поліцейському авто в Чернівцях. Відео зухвалої витівки

У Чернівцях у середу, 20 листопада, 19-річний хлопець заради лайків у соцмережі пробігся по авто поліцейських прямо посеред проїжджої частини.

Друг порушника знімав витівку на камеру. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції на сторінці у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Копи уточнили, що, здійснюючи перехід дороги по пішохідному переходу, юнак раптово змінив напрямок руху і вискочив на службовий транспортний засіб, який пригальмувало, щоб пропустити пішохода.

Скрін відео

Скрін відео

Після інциденту він кинувся навтьоки. Інспектори наздогнали правопорушника і затримали його, передавши слідчо-оперативній групі Чернівецького відділення поліції.

"За зухвалий і необдуманий вчинок, відповідно попередньої кваліфікації слідчих, юнакові загрожує покарання згідно ст.296 (хуліганство) КК України, що карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років", – відзначили в пресслужбі.

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Копи також застерегли молодь від необдуманих протиправних вчинків, попросивши бути відповідальними та законослухняними.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Чернівцях охоронці побили відвідувача одного з ресторанів на вулиці Комарова. Інцидент стався через те, що він запропонував їм розмовляти з ним українською мовою.

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