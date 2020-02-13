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13 лютого • оновлено в 16:23
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Хизуються стрільбами по ОС: "Л/ДНР" влаштували показуху для російських кураторів

1.2т
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Терористи "Л/ДНР" на Донбасі влаштовують провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил. Вони хизуються своєю підготовкою перед кураторами-високопосадовцями з Росії, які приїхали з перевіркою.

За даними Головного управління розвідки України, повідомляється на сайті Міноборони, комісія з представників Генерального штабу та командування Південного військового округу ЗС РФ зараз інспектує з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ.

Зокрема, вони перевіряють бойову та мобілізаційну готовність, матеріально-технічне, фінансове і кадрове забезпечення.

Російські окупанти на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі

"Новости Донбасса"

"У ході перевірок для членів комісії проводяться показові заходи щодо демонстрації отриманих підрозділами окупантів бойових можливостей з ураження об'єктів Об'єднаних сил і провокування підрозділів ЗСУ на відкриття вогню. Таким чином російське окупаційне командування намагається обгрунтувати необхідність збільшення "бюджетних витрат" для окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях", – йдеться у зведенні розвідників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім усього іншого російська комісія на Донбасі також перевіряє підготовку та перевірку готовності терористів до застосування артилерійських підрозділів з виконанням стрільб у складі мінометних батарей і артилерійських дивізіонів. Все це відпрацьовується у взаємодії з розвідувальними підрозділами.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки ДНР
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