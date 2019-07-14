Хімічна кастрація педофілів: стало відомо, кого не зачепить закон

В Україні закон про хімічну кастрацію педофілів не стосуватиметься злочинців, яких визнають судом неосудними.

Про це розповів в ефірі ObozTV адвокат Сергій Войченко. За його словами, багато злочинців – люди, які потребують лікування з огляду на нездорову психіку.

"До людей, які визнані судом неосудними, не застосовується цей вид покарання. Це передбачено в самій санкції статті. У цьому випадку буде проблематика. Тому що в частині 4 статті 152 фразу "карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років" вони доповнили словосполученням "з примусовою хімічною кастрацією". Фактично, в одній статті з'явилася хімічна кастрація", – пояснив юрист.

"Тепер виникає питання. Ми знаємо, що психічно хвора людина є неосудною, до неї застосовуються лише медичні примусові заходи. А примусова кастрація застосовується як додатковий захід покарання – для цього треба особу засудити. Якщо людина неосудна, то застосувати хімічну кастрацію за цим законом буде, на моє переконання, неможливо", – додав він.

Войченко також не виключив, що після створення реєстру педофілів деякі його фігуранти будуть скаржитися на порушення своїх прав, подавати позови до Європейського суду з прав людини.

"Ці люди будуть вважати, що їх права порушені. Вони будуть говорити про те, що вони відбули покарання, що вони перед суспільством спокутували свій гріх, а на них довічно лежить це клеймо. Давайте не забувати, що є питання зняття судимості. Є певні терміни, після яких людина відповідно до закону вважається несудимою", – зазначив адвокат.

mke.ee

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня Верховна Рада проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо неповнолітніх. Згідно з новим законом, крім позбавлення волі від 10 до 15 років за зґвалтування малолітніх, вводиться примусова хімічна кастрація.

В опитуванні OBOZREVATEL українці підтримали введення хімічної кастрації для злочинців, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!