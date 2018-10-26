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Хіматака в Криму: в мережі показали жахи Армянська

4.3тЧитати матеріал російською

Жителі окупованого Армянська продовжують скаржитися на викиди хімікатів в атмосферу. При цьому "влада" стверджує, що ситуація під контролем і причин для паніки немає.

Блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала у Twitter фото наслідків хіматаки. За її словами, металеві деталі меблів проржавіли за ніч.

Місцеві жителі скаржаться, що офіційна інформація від окупаційної адміністрації надто розходиться із реальністю.

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Хіматака в Криму: в мережі показали жахи Армянська
Хіматака в Криму: в мережі показали жахи Армянська

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч із 23 на 24 серпня у районі Армянська і Красноперекопська в анексованому Криму стався викид невідомої речовини. Жителі Армянська скаржилися у соціальних мережах на те, що їх труять невідомою хімічною речовиною.У людей дерло в горлі, раптово з'явилася слабкість, а шкіра покривалася висипом.

Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.

14 вересня у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23-го вересня його скасували. Пізніше жителі розповіли, що дихати стало легше, але вони відчували головний біль і перепади тиску.

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