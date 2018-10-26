Хіматака в Криму: в мережі показали жахи Армянська

Жителі окупованого Армянська продовжують скаржитися на викиди хімікатів в атмосферу. При цьому "влада" стверджує, що ситуація під контролем і причин для паніки немає.

Блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала у Twitter фото наслідків хіматаки. За її словами, металеві деталі меблів проржавіли за ніч.

Місцеві жителі скаржаться, що офіційна інформація від окупаційної адміністрації надто розходиться із реальністю.

Доброго ранку, Армянськ!

Місто-катастрофа

Поржавіли за ніч pic.twitter.com/wQ39AQUoST — RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р.

Армянськ

Нікому не вір-МЕНІ ВІР! (Аксьонов)

Титан працює, все чудово. Ну а те, що вам дихати нічим і діти хворі, — то інтернети брешуть... Заборонити їх треба... pic.twitter.com/NanlEQh7ES — RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р.

Армянськ

місто-катастрофа

І розкажуть і покажуть. Прокуратура АРК приймає скарги. Законні представники законної кримської влади мають вжити заходи — хочуть чи ні

простежимо

Просто зрозумійте добре, ДЕ вас повинні почути, дорогі захімічені жителі Армянська.

До лісу задом, до виходу — передом ... pic.twitter.com/fSZ9qCvJSx — RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р.

Армянськ

місто-катастрофа

Бузотери і панікери бузотерять і панікерять, і турбують "владу" своїми проблемами pic.twitter.com/l2CVElb0YW — RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 26 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч із 23 на 24 серпня у районі Армянська і Красноперекопська в анексованому Криму стався викид невідомої речовини. Жителі Армянська скаржилися у соціальних мережах на те, що їх труять невідомою хімічною речовиною.У людей дерло в горлі, раптово з'явилася слабкість, а шкіра покривалася висипом.

Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.

14 вересня у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23-го вересня його скасували. Пізніше жителі розповіли, що дихати стало легше, але вони відчували головний біль і перепади тиску.