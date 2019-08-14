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"Хильну кілька чарок і сяду за кермо": в Україні зросла кількість п'яних на дорогах

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За 7 місяців 2019 року в Україні сталося 3513 дорожньо-транспортних пригод з провини водіїв у стані алкогольного сп'яніння. У кожному п'ятому випадку постраждали або загинули люди.

"645 з цих ДТП були з постраждалими. На превеликий жаль, 63 особи загинули, 882 отримали травми", – повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі ObozTV.

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Озвучена ним статистика свідчить, що в Україні зростає кількість ДТП, які стаються з провини п'яних за кермом.

"Якщо ми порівняємо з аналогічним періодом 2018 року, то цього року 3513, а минулого року – 3053 ДТП", – зазначив Білошицький.

При цьому він звернув увагу, що за весь 2018 року поліцейські виявили понад 110 тисяч водіїв у стані сп'яніння. А за 7 місяців поточного року оформлено вже майже 65 тисяч протоколів за керування транспортними засобами в нетверезому стані.

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За словами Білошицького, одна з головних проблем – відсутність в Україні механізму, який би допомагав виявляти п'яних правопорушників.

"У сусідній Польщі проводяться такі акції, як "тверезий понеділок". З ранку в понеділок зупиняється весь потік транспортних засобів і вибірково чи повністю всі водії проходять тест. Водії про це знають, і зважають на це", – пояснив представник патрульної поліції.

"А у нас дуже багато водіїв керуються такою логікою: я хильну декілька чарочок, сяду за кермо, буду їхати рівненько, додому чи до місця призначення доїду, нічого не порушу – і мене ніхто не зупинить, бо я нічого не порушу. Тому що перевірки на стан сп'яніння у нас зараз немає", – розповів Білошицький.

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27 липня на Прикарпатті п'яний водій скоїв ДТП і втік з місця події

Facebook.com/frankivsk.police

OBOZREVATEL нагадує, що всього з січня по липень 2019 року в Україні сталося понад 86 тисяч ДТП. Окрім управління авто в нетверезому стані, інші найбільш поширені причини аварій – перевищення дозволеної швидкості, порушення правил маневрування та проїзду перехресть, недотримання безпечної дистанції.

Ще одна небезпечна тенденція в нашій країні – спроба уникнути відповідальності за ДТП. Останнім часом було зафіксовано низку випадків, коли водії здійснювали наїзд на дитину, після чого одразу втікали з місця події.

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Теми
ДТП Автоновини України Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Білошицький
Місце
Україна
Теги
ДТП авто алкоголь п'яний за кермом
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