"Хіба що продасть авто": Зайцева і Дронов шокували родичів жертв ДТП цинічністю

Родичі загиблих і покалічених у страшному ДТП на вул. Сумській у Харкові з Оленою Зайцевою і Геннадієм Дроновим шоковані подачею апеляцій. Адвокати винуватців і їх клієнти при цьому "забули" про виплату компенсацій.

Про це розповів адвокат Дмитро Марцонь, який представляє інтереси родичів загиблих Алли і Анастасії Сокіл, Ніни Кобесової і Наталії Умаєвої, пише "Сегодня". "Реагують надзвичайно погано. Це знову змусить їх ходити в суд, переживати все це горе, страждати. Така перспектива нікого не радує", – підкреслив він.

Захисник також нагадав, що за виплату компенсацій досі ніхто не брався. Захисники Зайцевої та Дронова навіть не зверталися до потерпілих і їх представників.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов Цензор.НЕТ

"Ніяких виплат не було, ніхто до нас не звертався. Я навіть у адвоката Дронова Сергія Перепелиці питав, чи планують щось виплачувати. Мені відповіли, що, якщо автомобіль продадуть, тоді, може, щось дадуть, але не зрозуміло, коли і кому. Ніяких конкретних термінів і пропозицій", – пояснив Марцонь.

Незважаючи на це, адвокати потерпілих мають намір боротися далі.

"Ми не склали руки. Ми зараз готуємо звернення з розгляду дій пані Федірко (нарколог) і слідства на факт того, що вони фактично "поховали" наркологічну експертизу. Ми багато разів про це заявляли і будемо далі вимагати, щоб перевірили ці дії на факт службової недбалості – чому так сталося. Наркологія киває на слідчого, що, мовляв, він усе запоров, а слідчий киває на наркологію. І, в результаті, ніхто ні в чому не хоче розбиратися", – резюмував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не долучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

Нарколог Федірко, яку розшукували декілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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