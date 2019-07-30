"Х*хлів можна х*рачити?!" Цимбалюк розніс росіян за лукавство

Масові акції протестів, які відбулися в Москві, є не більше, ніж фарсом. Адже в Росії давно немає опозиції, а ті, хто вважає себе нею, відстоює тільки локальні інтереси і закриває очі на війну на Донбасі.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ось ці, скажімо так, лідери несистемної опозиції останні 10 років пропонують проводити акції й скандують фактично одне й те саме – "Путін злодій". Хоча по суті вони зміщують акценти всередині російського суспільства, коли говорять, що головне – це корупція, а не те, що їх країна воює з іншою державою, вбиває людей, садить до в'язниць. У них зараз популярне гасло "Соромно стояти осторонь". Тобто, якщо в Москві когось дубасять, то соромно стояти осторонь, а коли ці ж хлопці, може, з Донбасу приїхали або з Криму, може, вони посадили десятки кримських татар, побили людей там – це не соромно? А, якщо це не Москва, тоді Бог з ними? А, це хохли – їх можна х*рачити, так виходить?" – обурився Цимбалюк.

Він упевнений, що так звана російська опозиція практично обнулила свій вплив на ситуацію в країні, а отже вже не має ніяких політичних шансів.

"Тому що після вбивства Бориса Нємцова вони всі обіср*лись і зробили вигляд, що "не все так однозначно, Крим не бутерброд, Крим захопили, звичайно, не чесно, але ми його не віддамо", або "Донбас ваш, але ми його теж не віддамо, нас там немає", – каже журналіст.

Мітинги в Москві та війна на Донбасі

Крім того, він вважає, що масові побиття і затримання учасників протесту в Москві – це відлуння подій, які почалися в Україні у 2014 році.

"Спочатку вони з українськими "карателями" воювали, українською "хунтою". І ось тепер "хунта" закінчилася. Те, що вони віджали, те вони віджали. А далі з "хунтою" вже не поборешся, тому що доведеться проводити килимові бомбардування, як у Сирії. І коли "диких укрів" стало не вистачати, прийшов момент, щоб розправитися з націонал-зрадниками. А ці люди ними є", – пояснив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягли по асфальту.

Понад 1000 осіб були затримані, у тому числі випадкові перехожі.

Ще раніше, 24 липня, за заклик виходити на вулиці на 30 діб був заарештований опозиціонер Олексій Навальний.

28 липня Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікар-офтальмолог Анастасія Васильєва, яка відвідала його, висловила переконання, що справжня причина його хвороби – в дії "невизначених хімічних речовин".

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.

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