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"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої

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Під окупованим Донецьком розв'язалися жорсткі бої. Чутна стрілянина в районі трикутника "ДАП - Ясинувата - Авдіївка".

Про це повідомили місцеві жителі в соціальних мережах, заявивши, що застосовується стрілецьке і важке озброєння. Очевидці пишуть, що в районі буквально "трясуться будинки" і таких боїв вони вже не пам'ятають давно.

Також повідомляється, що, ймовірно, під обстріли потрапили житлові будинки, оскільки в їх сторону попрямували пожежні машини з сиренами. "Давно такого не було", "Чують всі райони, війна з різних сторін", "Страшно", "Сильно голосно", - пишуть вони.

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У свою чергу ресурси окупантів стверджують, що нібито бійці ЗСУ "обстрілюють територію аеропорту" із застосуванням важкої артилерії, а самі окупанти "тримають оборону на своїх позиціях".

"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої
"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
А может быть пора туда реально РА ввести, если кастрюлеголовам она там всё равно мерещится? И покончить с этим недоразумением за недельку.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Из интервью Мужеловского: "Когда батальон «Донбасс» выдвигался на штурм Попасной, эту колонну видели наши летчики. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна. Кстати, это стало как раз отправной точкой нанесения белых полос на технику – для того, чтобы понимать, свои войска или чужие, наша это колонна или не наша»,
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