"Хати трясуться! Страшно!" Під Донецьком розв'язалися найжорстокіші бої

Під окупованим Донецьком розв'язалися жорсткі бої. Чутна стрілянина в районі трикутника "ДАП - Ясинувата - Авдіївка".

Про це повідомили місцеві жителі в соціальних мережах, заявивши, що застосовується стрілецьке і важке озброєння. Очевидці пишуть, що в районі буквально "трясуться будинки" і таких боїв вони вже не пам'ятають давно.

Також повідомляється, що, ймовірно, під обстріли потрапили житлові будинки, оскільки в їх сторону попрямували пожежні машини з сиренами. "Давно такого не було", "Чують всі райони, війна з різних сторін", "Страшно", "Сильно голосно", - пишуть вони.

У свою чергу ресурси окупантів стверджують, що нібито бійці ЗСУ "обстрілюють територію аеропорту" із застосуванням важкої артилерії, а самі окупанти "тримають оборону на своїх позиціях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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