Хасид намагався через болота проникнути з Білорусі до України

Хасида, який спробував незаконно потрапити до України через кордон з Білоруссю, примусово повернули на суміжну сторону і заборонили йому в'їзд до України на п'ять років.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної службі України. Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження.

Прикордонники розповіли, що чоловік спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску Нові Яриловичі в Чернігівській області. Однак його затримав прикордонний наряд.

У Держприкордонслужбі додали, що для порушення кордону громадянин обрав болотисту місцевість, ймовірно сподіваючись, що на такому напрямку йому це точно вдасться.

На іноземця складено адмінматеріали за ч.1 ст.204 КУпАП, а також проставлено заборону в'їзду до України терміном на п'ять років. Він уже примусово повернутий на суміжну сторону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна звернулася до Білорусі через ситуацію з хасидами на кордоні.

Україна стягнула до кордону з Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Національної поліції, Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Кілька сотень хасидів 15 вересня заблокували дорогу на нейтральній зоні між кордонами України і Білорусі. Через це з боку білоруського пункту пропуску утворилася величезна черга з вантажівок.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram