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17 листопада • оновлено в 00:08
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В Івано-Франківську облили фекаліями скандального бізнесмена: опубліковані фото

2.2т
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Ексрегіонала, скандально відомого підприємця Ігоря Халаменду облили нечистотами, коли він виходив із ринку в Івано-Франківську.

Про це повідомляє місцевий портал "Галка". Напередодні на території центрального продуктового ринку зібралися протестувальники через інформацію, що бізнесмен планує повернути контроль над підприємством. Незабаром на місці з'явилася поліція.

Вранці 16 листопада Халаменда спробував зайти в офісні приміщення "Торгового сервісу", компанії, яка є орендарем і адміністратором ринку. На місце він приїхав на броньованому позашляховику Mercedes Benz Gelandewagen. Поява чоловіка викликала ще більший скандал.

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Ігор Халаменда біля Mercedes на місці конфлікту

Ігор Халаменда біля Mercedes на місці конфлікту

0342.ua

Увечері поліція домоглася, щоб представники двох конфліктуючих сторін розійшлися по домівках до понеділка. Представники поліції залишилися чергувати на місці події.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Галка

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Галка

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Галка

При цьому невідомий чоловік раніше того ж дня намагався облити Халаменду відром фекалій. Йому перешкодили поліцейські, чоловіка затримали і склали адмінпротокол.

Незабаром спроба повторилася і вже була вдалою. "Очевидці кажуть, що він був дуже злий. Він сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку", – розповіли журналісти.

Поліція затримала нападника, його доставили в міський відділ поліції.

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

0342.ua

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

0342.ua

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

Невдала спроба облити підприємця нечистотами

0342.ua

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Івано-Франківську облили фекаліями народного депутата від фракції БПП Олександра Шевченка. Це сталося в парку воїнів-інтернаціоналістів.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
фотографии скандали ринок
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