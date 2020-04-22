"Хабарі брали не тільки готівкою": в мережу злили нові "плівки Єрмака"

Кирило Лютий Розслідування 20:42, 22.04.2020 Оновлено: 21:21, 22.04.2020

У мережу злили продовження скандальних "плівок", на яких нібито фігурує брат глави Офісу президента Денис Єрмак.

Аудіозапис було опубліковано 22 квітня у Telegram-каналі "д'Єрмак", де періодично з'являється подібний контент. При цьому на кадрах нікого з людей не видно. Із ким говорить Денис Єрмак – також невідомо. Однак чутно, що чоловіки обговорюють фінансові моменти.

"Хабарі брали не тільки готівкою, але годинками і прикрасами. На записі не дуже чітко чути, що говорить Денис Єрмак, але дуже ясно чути, що Лебедєв нічого не винен. З усім розрахувався вчасно", – йдеться в описі відео.

Публікуємо текст нового фрагмента плівок:

Співрозмовник: З усього того, що я у нього брав у руки

Денис Єрмак: Ну?

С.: Була десятка з усього того. Була наша десятка

Д.Е.: Звідки годинник?

С.: А тепер дивись, годинник і ланцюжок. Там же є у нас товариш Ігор. Ми вже з усім розібралися. Тобто це не моє питання.

Д.Е.: (нерозбірливо).

С.: Та я розумію, ти ж розумієш, я їх теж утримую.

Д.Е.: (нерозбірливо).

С.: З Лебедєвим немає питань. Лебедєв ні копійки не винен.

Відзначимо, недавно учасники скандалу з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком заявили, що посварилися з ним через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

  • Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду голови Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака".

  • У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

  • Крім того, доступною стала ще одна частина розмови про призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

  • Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата голови ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади загалом заплатили близько $100 тисяч.

  • Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому голові ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

  • Скандал із "плівками Єрмака" спалахнув після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

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