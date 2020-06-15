Хабар керівництву САП і НАБУ: заарештовано ще одну фігурантку гучної справи

Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурорів САП і детективів НАБУ обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою заставою трьом особам, підозрюваним у спробі підкупу керівників антикорупційних органів.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури. За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться йде про Миколу Ілляшенка, Андрія Кіча та Олену Мазурову.

"Першому заступнику начальника Головного управління ДПС у м. Києві слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення 84,08 млн грн застави", – йдеться в повідомленні САП.

Зазначається, що одному з керівників групи компаній, афілійованою з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою застави в розмірі 40,358 млн грн.

Тоді як екскерівниці одного з департаментів ДФС України обрано утримання під вартою і заставу в розмірі 120,024 млн грн.

У прокуратурі уточнили, що посадовцю ДПС і керівнику групи компаній інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (пособництво в наданні посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди). А колишня керівниця департаменту підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

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