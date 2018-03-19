"Х * ні не говорив": АТОшник розкрив подробиці візиту Порошенко на передову в АТО

Очевидець розповів подробиці візиту президента Петра Порошенка в недавно звільнене селище Катеринівка на лінії розмежування в Луганській області, який відбувся 16 березня.

"Вважаю за необхідне, надати вам інформацію "зсередини", від безпосереднього учасника подій - від мене. Загальна ситуація: додатковий ризик полягав у тому, що крім президента в поїздці брали участі міністр оборони, НГШ і глава РНБО. Незважаючи на перемир'я, і ​​правильно вибраний час візиту - поведінка бойовиків характеризується спонтанністю і непередбачуваністю порушень режиму ", - написав у Facebook учасник АТО, військовослужбовець 10-й ОГШБр Гліб Бабич.

АТОшнк написав всім, хто сумнівається у тому, що Порошенко дійсно їздив в Катеринівку. Однак у зв'язку з секретністю будь-яка особлива підготовка до його приїзду була виключена.

"Батальйон, по команді комбрига, був приведений в стан штатної підвищеної готовності при виході кортежу (близько 40 хвилин). Будь-яка активність супротивника (вогнева, спроба атаки, вихід ДРГ) була б негайно пригнічена. Штатна "підвищена готовність"у нас штука дуже серйозна, повірте. Однак, зав'язався б цілком повномасштабний бій, при якому "літає все". Що дозволило б кортежу піти, але ризик при цьому був би максимальним ", - продовжив він.

Крім того, Бабич запевнив, що на зустрічі з Порошенком не було "ряджених".

"Ніякої підготовки, фільтрації людей і питань не існувало від слова "зовсім". Катеринівці, за озвученою версією, очікували заступника губернатора. Він приїхав першим, і почав робочу бесіду. Обговорювані питання були важливими. І особливої ​​уваги на прохід ще кількох машин ніхто не звернув (тим більше, було сказано, що може під'їхати ще заступник міністра). Реакцію на появу президента всі бачили по телевізору. Наживо, це було навіть яскравіше. Ставлення та атмосфера були взаємно доброзичливими. Це факт ", - запевнив АТОшник.

Також військовий розповів про те, які враження від приїзду Порошенко залишилися у присутніх там ветеранів АТО.

"Всі люди, присутні на ВОПі - його штатні бійці. Ніякої фільтрації, і "спеціально привезених бійців"не було.Додатков на зустрічі виявився тільки командир сусіднього пункту (перейшов дорогу). При будь-якій "попередній підготовці" його треба було однозначно ховати. Людина різка, пряма, мало звертає уваги на ранги і авторитети. Власне, "Сонечки" на ВОПі підібралися ще ті. Самих різних вікових категорій - від двадцяти з невеликим, до "сильно за 50". В основному, давно воюючі давно. Бачили багато. Кілька Іловайських . З контузіями, пораненннями і, хапнувші повний набір "принад війни". І тому люди непрості, з відбитим геть "піітетами". Здатні сказати що завгодно, і кому завгодно ", - розповів Бабич.

На наступний день він сам поїхав до військових, щоб дізнатися їхню думку про зустріч з президентом.

"Вони задоволені. Вони оцінили цей вчинок. Вважають його правильним і необхідним. Як доказ, що це наша земля. Як доказ, що ми не боїмося. Ніхто. Ставлення - як до знакової події, яка запам'ятається на все життя. Прапори, підписані Папом - вже висять на обох сусідніх ВОПах. на почесному місці. По відношенню до президента - "Мужик. Не зассав "." Спілкувався просто. Поводився правильно. Х ** ні не говорив ", - процитував військових Бабич.

Як повідомляв "Обозреватель", Катеринівка повернулася під контроль України на початку 2018 року .