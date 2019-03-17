Ґвалтують на камеру і влаштовують тури для педофілів: в Україні розпочали порнополювання на дітей

В Україні набирає оберти порноіндустрія на дітях. Якщо іще пару років тому випадки, коли малюків використовували для "дорослих" зйомок, були поодинокими, то зараз це вже набуває серйозних масштабів.

У порно втягують як дітей з неблагополучних сімей, так і батьків. Для останніх заробіток на власному чаді обіцяє солідний прибуток. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

За дітей платять більше

У Вінниці правоохоронці затримали матір, яка використовувала свого 4-річного сина для зйомки порно. Як розповіла затримана, зайнятися незаконним бізнесом її вмовила якась дівчина в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Мати знімала порновідео 4-річного сина Національна поліція

"Вона написала мені і запропонувала два види зйомок — з чоловіком або з партнером у домашніх умовах. А пізніше ніби ненароком запропонували третю категорію роботи. Сказала, що я можу стати менеджером з пошуку дітей. Треба було знайомитися з ними у "ВКонтакте", знімати їх удома, щоб батьки не знали. Або знаходиш батьків з дітьми, які погодяться на це. А можеш, мовляв, і сама спробувати, це не страшно. Треба було зробити 50-60 фотографій, спочатку мені самій, а потім залучити туди дитину", — розповіла поліції затримана.

Національна поліція

За її словами, вона встигла зробити 20-30 фотографій дитини і відправити замовниці електронною поштою. За це вона отримала 3 тисячі гривень. У кіберполіції кажуть, що відправляла фото жінка іноземцям. Робила вона і відео, за кожен ролик отримувала від 1,5 тисячі до 3 тисяч гривень. Жінка і сама знімалася в кіно "для дорослих", але оскільки за дітей платять більше, то вона вирішила використовувати власного сина.

Зараз їй висунуто підозру за трьома статтями: 156 (розбещення малолітніх), 153 (сексуальне насильство), 301 (розповсюдження дитячої порнографії) КК України.

У зйомках брали участь доньки і кум

Дитяча порнографія в Україні набирає обертів. Про це свідчить навіть статистика прокуратури. За їхніми даними, за два місяці тільки цього року поліцією було зареєстровано 325 справ за статтею 301 КК України "виготовлення і поширення порнографічної продукції". Для порівняння, за два місяці минулого року таких випадків було менше — 252. А всього у 2018 році було відкрито 1662 справи за цією статтею.

Випадків, коли поліція накриває дитячі або сімейні порностудії, стає все більше і більше. Наприклад, у липні минулого року у Бердичеві затримали молодого батька, який використовував свою 8-місячну доньку для зйомки порновідео і фото. Робив він це, коли дружини не було вдома. Дружина впізнала на відео свою доньку, а також чоловіка за шрамом на нозі.

Національна поліція

А трохи раніше, у червні 2018 року у Кривому Розі правоохоронці затримали подружжя, що знімало "доросле" відео і фото своєї 4-річної доньки. Вони постійно переїздили з міста до міста, змінювали квартири. Свою "продукцію" вони також продавали в інтернеті.

Батько... Національна поліція

...і мати знімали маленьку дочку Національна поліція

У жовтні минулого року на Київщині, у Фастові, затримали 45-річного чоловіка, який використовував для зйомки роликів "для дорослих" власних дочок-підлітків, а також їхню подругу. Як заявили у кіберполіції, чоловік змушував своїх дітей вступати в інтимні зносини, все це знімав на камеру і передавав іноземцям.

Також допомагав йому в цьому його кум, який часто навідувався з подарунками до них додому. Причому дані про це надійшли поліцейським від австралійських колег. Правоохоронцям знадобилося два місяці для того, щоб відстежити чоловіка і зібрати докази.

Батько продавав фото дочок на спеціальних сайтах Національна поліція

Національна поліція

Втираються в довіру за допомогою книжок із психології

Також у червні минулого року в Харкові затримали 22-річного молодика, який втирався в довіру до дітей і під різними приводами змушував їх робити порнографічні фото і відео. Щойно він отримував бажане, як починав їх шантажувати, що опублікує в соцмережах. Насправді все це він розміщував на російському закритому інтернет-ресурсі.

Національна поліція

Уже в цьому році кіберполіція за наводкою спецслужб Великобританії затримали 50-річного киянина та його 21-річного спільника. Киянин під виглядом фотографа кілька років займався створенням дитячої порнографії. Поліція встановила п'ятьох дівчаток у віці від 9 до 17 років, яких вони знімали. Для цього чоловік орендував кілька фотостудій. Відзняте відео і фото він відправляв на анонімний сегмент інтернету для клієнтів з ЄС, Азії та Америки, яких відшукував на спеціальних форумах.

Киянин знімав відверті фото дітей Національна поліція

Дітям чоловік називався фотографом. А щоб втягнути їх у незаконну зйомку, навіть використовував психологічний вплив. У студії "майстра" знайшли книги з психології дітей і підлітків, психіатрії та неврології. Дітям за зйомку він платив від 500 до 1500 гривень.

Національна поліція

У судах розглядають поодинокі справи

Експерти кажуть, що насправді українська кіберполіція не має великих можливостей відстежувати подібні випадки. Найчастіше інформацію про те, що в Україні знімають дитяче порно, вони отримують від зарубіжних колег, які можуть дозволити собі увійти на спеціалізований сайт під виглядом покупця, заплатити чималі гроші, а потім, зібравши інформацію, зламати його і отримати всі дані користувачів.

Уповноважений з прав дітей Микола Кулеба також звертає увагу на проблему.

"Нашій кіберполіції дуже складно розкривати такі злочини. Адже такі відео і фото розміщуються на закритих ресурсах, а розплачуються за них криптовалютою. Зазвичай відшукувати злочинців вдається за допомогою іноземних правоохоронців. А міжнародні експерти стверджують, що на подібних відео на закритих ресурсах дуже багато дітей слов'янської національності. Встановити звідки вони — з України, Білорусі чи Росії — неможливо, але факт залишається фактом", — пояснив OBOZREVATEL Кулеба.

Адвокат Андрій Вареник вважає, що насправді у нас достатньо правових підстав довести подібний злочин.

"У нас є чіткі критерії, за якими експерти можуть точно сказати чи має ця продукція порнографічний характер чи ні. І якщо так, то немає проблем покарати злочинця. Але я б сказав, що в судах поки ці справи поодинокі. Хоча підозрюю, що в Україні проблема з використанням дітей для порно досить масштабна", — зазначив у розмові з нами Вареник.

Глава асоціації Troubleshooter Сергій Креймер вважає, що Україна не досить ефективно бореться з цією проблемою.

"Найголовніша проблема, як і в усьому у нас — корупція. Не секрет, що порностудії у нас кришують правоохоронні органи. І завжди можна уникнути відповідальності. У нас затримали педофіла, який перебував у розшуку Інтерполу, а вислати з країни його не змогли. Вони у нас уникають відповідальності. На жаль, за статистикою країна щороку додає свою присутність у незаконному порнобізнесі на 20-30%. Навіть у Таїланді почали ефективно боротися з цією проблемою, там моніторять соцмережі, людей, які в'їздять у країну. У нас такого немає", — заявив OBOZREVATEL Креймер.

Де знаходять своїх жертв

Бізнес на дитячому фото і відео "для дорослих" досить прибутковий. Тому ті, хто за ним стоїть, ніколи не відмовляться від таких заробітків і зроблять все, щоб уникнути покарання.

За словами керівника Лабораторії комп'ютерної криміналістики Cyberlab Сергія Прокопенка, вся продукція викладається на спеціалізованих анонімних сайтах. "Ті, хто ними користуються, проходять складну реєстрацію та здійснюють попередню оплату", — каже Прокопенко.

"Ця сфера оцінюється у мільярди доларів. Автори порнороликів отримують до 1000 доларів за кожен. Причому часто розрахунки відбуваються у криптовалюті. Звісно, безпосереднім учасникам зйомок вони платять менше. Стоять за цим іноземці, часто чеченці, кавказці", — розповів OBOZREVATEL Сергій Креймер.

За його словами, своїх жертв автори підшукують серед неблагополучних сімей, також у дитячих будинках та інтернатах.

"Давно не секрет, що до нас в інтернати навіть організовують тури для іноземних педофілів. Заманюють жертв і в соцмережах, найчастіше використовують заборонену у нас мережа "ВКонтакте". Бо Facebook активно з цим бореться, як і Viber", — каже Креймер.

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