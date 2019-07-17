"Вбили працівники СІЗО": подробиці розправи над педофілом у Вінниці

Підозрюваного у зґвалтуванні семирічної дівчинки у Вінниці могли вбити не співкамерники, а працівники слідчого ізолятора Вінницької колонії №1.

"У нас є інформація, що вбили цю людину працівники установи. І спочатку факт смерті намагалися навіть приховати. Але прокуратура блискавично відреагувала на це, і зараз там працюють слідчі", – повідомив OBOZREVATEL координатор Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.

Колонія у Вінниці УНІАН

Нагадаємо, 8 липня у Вінниці 59-річний чоловік схопив на дитячому майданчику 7-річну дівчинку і затягнув за гаражі, де зґвалтував. 9-річна сестра потерпілої, яка теж була на майданчику, кинулася до батьків. Ґвалтівника затримали, а дитину відправили в лікарню.

10 липня міський суд Вінниці обрав йому запобіжний захід – арешт на 60 днів без права застави.

У пресслужбі прокуратори Вінницької області повідомили OBOZREVATEL, що 13 липня підозрюваний був знайдений мертвим. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.

"Слідство веде Держбюро розслідувань. Як був убитий цей чоловік, коли – до того як він потрапив у камеру чи вже у камері. На ці запитання має відповісти слідство", – сказали у прокуратурі області.

Антикор

У Держбюро розслідувань подробиці вбивства поки не розкривають.

"Зараз призначені всі експертизи, які повинні відповісти на питання – чи був цей чоловік убитий чи помер сам. Поки не буде результатів, нічого сказати не можемо", – повідомили нам у 1-му управлінні ДБР, яке займається зокрема і Вінницькою областю.

Водночас, за словами правозахисника Андрія Діденка, часто у СІЗО або місцях позбавлення волі намагаються приховувати факти смерті в'язнів або заарештованих.

"Якщо інформація про надзвичайну подію не стала публічною, то потім можуть сказати, що заарештований помер від серцевого нападу. І не важливо, що на його тілі були побої. Але в даному разі інформація про смерть стала відома, і слідчі, і прокуратура там працюють. Тому є надія, що вони розберуться в ситуації", – вважає Діденко.

Він наголосив, що на користь версії вбивства обвинуваченого говорить і те, що розслідуванням займається саме ДБР, а не поліція.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня у селі Іванівка Одеської області зникла 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Після тижня пошуків тіло дівчинки виявили у вуличному туалеті на подвір'ї будинку, де жив її вбивця – Микола Тарасов.

З'ясувалося, що перед смертю дівчинки Тарасов намагався її зґвалтувати. А потім убив, а тіло сховав у туалеті.

У Волинській області 41-річний злочинець заманив до себе 5-річну сусідську дівчинку і зґвалтував її. Коли мама помітила пропажу дитини і кинулася до будинку сусіда, то побачила там дочку у сльозах.

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