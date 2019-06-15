Гусєв, який покинув "Слугу народу", пояснив звинувачення через справу Гандзюк

Колишній заступник голови Міноборони і ймовірний наступний глава ОДА Херсонщини Юрій Гусєв спростував зв'язок з підозрюваними у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Гусєв очолює ГО "Земляцтво Херсонщини", до складу якої входять ймовірний замовник вбивства Владислав Мангер, а також екс-глава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук, який вважається можливим замовником і підозрювався в участі в схемі "розпилу" лісу.

Гусєв в Facebook підтвердив, що знайомий з Мангером і Гордєєвим з 2018 і 2015 років відповідно, але спочатку йому та іншим членам "Земляцтва" нічого не було відомо про звинувачення на їхню адресу.

"Ми не друзі. Більш того, якщо є докази причетності Владислава Мангера до вбивства, а я чув, що такі докази є, - я буду наполягати на його арештові і чекати відповідне рішення суду", - заявив він.

"Я за те, щоб справжні замовники вбивства Катерини Гандзюк понесли покарання і особисто я сприятиму тому, щоб так було. Вбивці повинні сісти у в'язницю!" - написав Гусєв.

Юрій Гусєв lb.ua

Як писав OBOZREVATEL, 12 червня екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв, якого запідозрили в корупційних схемах, відмовився від участі в дострокових виборах в Верховну Раду від президентської партії "Слуга народу".

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