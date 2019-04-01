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"Гусей передавимо і сир спалимо!" У Криму збунтувалися через претензії росіян

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В окупованому Криму різко відреагували на претензії росіян через анексію півострова і санкцій щодо РФ.

"Чорт забирай, ви винні в тому, що Росія давить дорогі сири бульдозерами і спалює гусей у крематоріях замість того, щоб годувати голодуючих дітей Кузбасу! Це все через вас, шановні кримські приблуди. Ви в цьому винні, й у пенсійній реформі теж!" — написав Руслан Надольний у мережі.

Його пост опублікував блогер "RoksolanaToday&Крим" у Twitter із відповіддю: "Ми, кримчани, такі! Якщо не віддати нас Україні сьогодні, ми у вас всіх гусей передавимо і весь сир спалимо!"

"Гусей передавимо і сир спалимо!" У Криму збунтувалися через претензії росіян

Укрінформ

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"Гусей передавимо і сир спалимо!" У Криму збунтувалися через претензії росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму почастішали випадки продажу в магазинах неякісних товарів. В одному з магазинів Євпаторії покупець придбав хліб, у якому йому попався камінь.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А этот Руслан не муж Роксоланы случайно?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ебатуться!... И что?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Khruslov Alexey, да нет, я не сомневаюсь, что кто-то может быть реально так считает. И что? Их единицы.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Крым Андрей, ну как же... Руслан же написал... Эта канец...)))))
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