"Гусей передавимо і сир спалимо!" У Криму збунтувалися через претензії росіян

В окупованому Криму різко відреагували на претензії росіян через анексію півострова і санкцій щодо РФ.

"Чорт забирай, ви винні в тому, що Росія давить дорогі сири бульдозерами і спалює гусей у крематоріях замість того, щоб годувати голодуючих дітей Кузбасу! Це все через вас, шановні кримські приблуди. Ви в цьому винні, й у пенсійній реформі теж!" — написав Руслан Надольний у мережі.

Його пост опублікував блогер "RoksolanaToday&Крим" у Twitter із відповіддю: "Ми, кримчани, такі! Якщо не віддати нас Україні сьогодні, ми у вас всіх гусей передавимо і весь сир спалимо!"

Укрінформ

і ноги

Це правда

Ми, кримчани, такі!

І якщо не віддати нас Україні сьогодні, ми у вас всіх гусей передавимо і весь сир спалимо!

Личак, ДУМАЙ! 🤣 pic.twitter.com/ivHUVYabyH - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 31 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму почастішали випадки продажу в магазинах неякісних товарів. В одному з магазинів Євпаторії покупець придбав хліб, у якому йому попався камінь.

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