Гумові кийки та наручники: з'ясувалися деталі НП у колонії Харкова

До ув'язнених Олексіївської виправної колонії №25 у Харкові, де вони нещодавно мали намір влаштувати бунт, співробітники застосовували засоби фізичного впливу.

Про конфлікт із адміністрацією виправної установи в’язні заявили під час допиту фахівцями. Ті були направлені для вивчення ситуації в колонії за дорученням Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової, повідомляє офіційний сайт представництва.

Зазначається, що засуджені поскаржилися на неправомірне застосування сили та спеціальних засобів, приниження честі й гідності, тиску з боку адміністрації закладу.

В Олексіївській виправній колонії №25 в’язні готували бунт

"Після зазначених дій працівниками медичної частини №25 було проведено медичний огляд та надано за потреби медичну допомогу постраждалим. Згідно з записом у "Журналі обліку виявлених тілесних ушкоджень в осіб, які перебувають в ДУ "Олексіївська ВК (25)", зафіксовані садна та синці, характерні після застосування гумових кийків і кайданок", – йдеться у повідомленні.

Окрім них, фахівці опитали й працівників колонії. Отримані документи та пояснення будуть ретельно вивчені та опрацьовані.

Олексіївська виправна колонія №25 ombudsman.gov.ua

"У їхніх діях вбачаються прояви затягування часу та зволікання з наданням документів на вимогу Представника Уповноваженого. З деякими документами ознайомитися так і не вдалося. Адміністрація закладу запевнила, що вони будуть надані найближчим часом", – додали в повідомленні.

За результатами розгляду матеріалів буде складено Доповідну записку на ім’я Уповноваженого ВРУ з прав людини та листи реагування до відповідних органів. Зазначається, що нині ситуація в колонії, де запроваджено особливий режим, перебуває на особистому контролі Людмили Денісової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в’язні Олексіївської виправної колонії №25 (Харків) готували бунт, у зв'язку з чим у в'язниці ввели ввели режим особливих умов.

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