Гуляв біля ставка: на Одещині зґвалтували 9-річну дитину

В Одеській області чоловік 23 липня зґвалтував 9-річну дитину, яка прийшла на прогулянку до ставка.

63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки професійним діям поліцейських Одещини оперативно було встановлено та затримано 63-річного покидька, котрий зґвалтував 9-річного хлопчика, який прийшов один на ставок біля селища", – пояснив він.

Затриманий Facebook Vyacheslav Abroskin

За останні декілька місяців це вже не перший випадок зґвалтування малолітніх у Одеській області.

20 червня в Одесі 64-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. Розпусні дії він вчинив у кіоску, де працює продавцем, коли потерпіла прийшла за покупками.

Також у червні була знайдена вбитою 11-річна Дарина Лук’яненько, яку декілька днів розшукували всі поліцейські сили області. Дівчинку знайшли у вигрібній ямі на території будинку її сусіда – задушеною і з великою кількістю ножових поранень. Перед смертю її намагалися зґвалтувати.

Як писав OBOZREVATEL, 11 липня Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості.

Згідно з новим законом, крім позбавлення волі від 10 до 15 років за зґвалтування малолітніх, вводиться примусова хімічна кастрація.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся