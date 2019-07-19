Гучний скандал із квартирами для Нацгвардії отримав новий поворот

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило про підозру в організації схеми із розкрадання понад 80 млн грн під час будівництва житла для Національної гвардії четвертому підозрюваному – виконавчому директору компанії-забудовника "Укрбуд девелопмент".

"Дії посадової особи кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", – повідомляє пресслужба Бюро.

Зазначається, що на момент розкрадання підозрюваний був заступником голови правління з будівництва "Укрбуд", а фактично керував діяльністю низки приватних компаній, які займалися будівництвом у Києві.

Скандал із квартирами для Нацгвардії

"У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею приблизно 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. Згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір")", – розповіли в НАБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 травня цього року НАБУ провело обшуки за місцем роботи і проживання окремих посадових осіб Національної гвардії України, а також низки приватних компаній.

Слідча дія проводилася під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Зокрема, детективи прийшли з обшуками до будівельної корпорації "Укрбуд Девелопмент" у справі про будівництво житла військовим.

Водночас у самій компанії "Укрбуд" спростовували претензії правоохоронців на свою адресу.

Пізніше детективи НАБУ за підозрою в заволодінні майном головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн затримали колишнього командувача НГУ Юрія Аллерова і гендиректора компанії-забудовника й оцінювача "Укрбуду".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!