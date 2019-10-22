Гучне затримання в "Борисполі": стало відомо ім'я екс-чиновника

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали 22 жовтня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрія Бровченка.
Ім'я екс-чиновника OBOZREVATEL столо відомо з поінформованих джерел.
Він займав відповідну посаду з липня 2016 по вересень 2019 року.
затримання Бровченка
прес-служба СБУ
затримання Бровченка
затримання Бровченка
затримання Бровченка
затримання Бровченка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
СБУ встановила, що чиновник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" і держкомпанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземній компанії.
Вони уклали з іноземцями свідомо збитковий контракт на виготовлення і поставку лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів США.
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