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22 жовтня • оновлено в 16:04
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Гучне затримання в "Борисполі": стало відомо ім'я екс-чиновника

1.9т Читати матеріал російською

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали 22 жовтня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрія Бровченка.

Ім'я екс-чиновника OBOZREVATEL столо відомо з поінформованих джерел.

Він займав відповідну посаду з липня 2016 по вересень 2019 року.

затримання Бровченка

затримання Бровченка

прес-служба СБУ

затримання Бровченка

затримання Бровченка

затримання Бровченка

затримання Бровченка

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затримання Бровченка

затримання Бровченка

затримання Бровченка

затримання Бровченка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • СБУ встановила, що чиновник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" і держкомпанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземній компанії.

  • Вони уклали з іноземцями свідомо збитковий контракт на виготовлення і поставку лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів США.

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Особа
Юрій Бровченко
Місце
Україна
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