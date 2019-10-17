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17 жовтня • оновлено в 17:33
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Гучне затримання Гладковського: з'явився перший коментар ексчиновника

1.6т Читати матеріал російською

Колишній перший заступник РНБО Олег Гладковський прокоментував гучне затримання Національним антикорупційним бюро, яке пройшло вранці 17 жовтня.

Свою версію виклав він по телефону в коментарі "ТСН". Ексчиновник запевнив, що всі звинувачення проти нього – це фейк, і поскаржився, що йому так і не повідомили причину затримання.

"У нас ніхто нічого не говорить. Продовжують застосовуватися ті фейки, які вже робляться щодо мене тривалий час. Ось про що йдетьсяце повна нісенітниця", – висловився він.

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Гладковський вперше прокоментував затримання

Гладковський вперше прокоментував затримання

Нагадаємо, затримання Гладковського пройшло в ресторані на Бориспільській трасі. У НАБУ повідомили, що колишнього чиновника РНБО підозрюють у зловживанні службовим становищем.

У корпорації "Богдан", яку він очолює, запевнили, що Гладковський летів на відкриття виставки Bus world 2019 Брюсселі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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