Гучне затримання Гладковського: з'явився перший коментар ексчиновника

Колишній перший заступник РНБО Олег Гладковський прокоментував гучне затримання Національним антикорупційним бюро, яке пройшло вранці 17 жовтня.

Свою версію виклав він по телефону в коментарі "ТСН". Ексчиновник запевнив, що всі звинувачення проти нього – це фейк, і поскаржився, що йому так і не повідомили причину затримання.

"У нас ніхто нічого не говорить. Продовжують застосовуватися ті фейки, які вже робляться щодо мене тривалий час. Ось про що йдеться – це повна нісенітниця", – висловився він.

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Гладковський вперше прокоментував затримання

Нагадаємо, затримання Гладковського пройшло в ресторані на Бориспільській трасі. У НАБУ повідомили, що колишнього чиновника РНБО підозрюють у зловживанні службовим становищем.

У корпорації "Богдан", яку він очолює, запевнили, що Гладковський летів на відкриття виставки Bus world 2019 Брюсселі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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