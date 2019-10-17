Гучне затримання Гладковського: з'явився перший коментар ексчиновника

Колишній перший заступник РНБО Олег Гладковський прокоментував гучне затримання Національним антикорупційним бюро, яке пройшло вранці 17 жовтня.
Свою версію виклав він по телефону в коментарі "ТСН". Ексчиновник запевнив, що всі звинувачення проти нього – це фейк, і поскаржився, що йому так і не повідомили причину затримання.
"У нас ніхто нічого не говорить. Продовжують застосовуватися ті фейки, які вже робляться щодо мене тривалий час. Ось про що йдеться – це повна нісенітниця", – висловився він.
Гладковський вперше прокоментував затримання
Нагадаємо, затримання Гладковського пройшло в ресторані на Бориспільській трасі. У НАБУ повідомили, що колишнього чиновника РНБО підозрюють у зловживанні службовим становищем.
У корпорації "Богдан", яку він очолює, запевнили, що Гладковський летів на відкриття виставки Bus world 2019 Брюсселі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Були названі скажені суми заробітку топчиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
У липні 2019 го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).
Пізніше стало відомо, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть у суд на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька в контрабанді деталей військової техніки з Росії.
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